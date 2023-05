von Henning Hönicke Lass Blumen sprechen: Ob du am liebsten Nelken, Rosen oder Narzissen magst, sagt viel über deine Persönlichkeit aus!

Blumen sind wundervoll, und man muss schon ein extrem verhärmter Griesgram sein, um sich nicht über einen liebevoll zusammengestellten, bunten Blumenstrauß zu freuen. Doch die Liebe zur Blume geht noch tiefer: Welche Blumensorte du am liebsten magst, sagt tatsächlich mehr über deine Charakter aus, als du denkst.

Knospe des Unterbewusstseins

Was nicht nur Florist:innen schon lange wissen: Welche Blumensträuße uns besonders erfreuen, ist eine Entscheidung, die direkt vom Unterbewusstsein getroffen wird. Daher erlaubt sie uns auch einen so direkten Blick auf Aspekte unserer Persönlichkeit. Und was sagt es über dich aus? Sieh selbst!