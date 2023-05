Persönlichkeitstest Das verrät dein Lieblingsduft über deinen Charakter

von Sally Tine und Henning Hönicke Zu welchem Duft wir uns hingezogen fühlen hat viele Ursachen - und kann tief in eure Persönlichkeit blicken lassen. Hier seht ihr, was euer Lieblingsduft über euch aussagt.

Geschmäcker sind verschieden: Und das gilt natürlich besonders bei Parfums, Aftershaves und allen weiteren Düften, die wir an uns heranlassen. Unser Lieblingsgefühl kann uns mitunter durch den ganzen Tag tragen und ein gutes Gefühl schenken - kein Wunder, dass wir meist an einem Duft hängen bleiben, wenn wir endlich genau den einen gefunden haben, der perfekt zu uns passt. Tatsächlich ist die Vorliebe für den Lieblingsduft sehr eng an unsere Persönlichkeit gekoppelt - und gibt umgekehrt Einblicke in die Stärken und Talente unseres Charakters.

Persönlichkeitstest: Sage mir, wie du duftest und ich sage dir, wie du bist

Es mag wie ein Klischee klingen, dass etwa Liebhaber:innen von blumigen Düften besonders romantisch veranlagt sind - doch es stimmt tatsächlich. Aber hättet ihr gedacht, dass eine Stärke von Zitrusduft-Fans ihr ausgeprägter Ordnungssinn und ihr Talent für gute Organisation sind? Im Video seht ihr einen Überblick über die häufigsten Düfte - und was sie über euch aussagen, wenn auch ihr sie am liebsten täglich tragt.

Verwendete Quelle: elle.com