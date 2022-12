Persönlichkeitstest: Welchen Weihnachtsbaum findest du am schönsten?

von Marie Mühlenberg Klassisch, modern, minimalistisch oder bunt: Bei der Weihnachtsbaumdekoration gehen die Geschmäcker oft auseinander. Was deine Vorliebe über deinen Charakter preisgibt, kann dir dieses Bild offenbaren.

Ob Fake oder Natur: Den eigenen Weihnachtsbaum zu schmücken, ist für viele seit Kindheitstagen eine der schönsten Traditionen in der Weihnachtszeit. Wie wir den Baum dabei am liebsten dekorieren, lässt tief in unsere Seele blicken.

Weihnachtsbaum

Um herauszufinden, was deine Christbaum-Vorliebe über dich verrät, schau dir dieses Bild einmal genau an und entscheide dich für einen der vier geschmückten Tannenbäume. Du hast eine Wahl getroffen? Im Video erfährst du, was dein Deko-Geschmack Einzigartiges über deinen Charakter offenbart.

Verwendete Quelle: mysticalraven.com