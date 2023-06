Was die Form deiner Nägel über deinen Charakter verrät

Persönlichkeitstest Was die Form deiner Nägel über deinen Charakter verrät

von Sina Hörster Egal ob lackiert oder nicht: Unsere Fingernägel haben von Natur aus eine ganz bestimmte Form, die oft auch etwas über unsere Persönlichkeit verraten kann.

Unsere Hände verraten viel mehr über uns, als wir vielleicht denken. Dabei müssen wir nicht einmal vom Fach sein oder hellseherische Fähigkeiten besitzen. Wir müssen uns nur unsere Fingernägel genauer anschauen.

Persönlichkeitstest: Welche Nagelform hast du?

Neugierig? Dann saugen wir heute deinen Charakter aus den Fingern: Die unterschiedlichen Formen unserer Fingernägel geben nämlich häufig Aufschluss darüber, wer du in deinem Innersten bist. Erfahre im Video anhand deiner Nagelform, was dich als Persönlichkeit so besonders macht.

Verwendete Quelle: jagranjosh.com