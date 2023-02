Persönlichkeitstest: Welches dieser vier Bilder zieht dich in seinen Bann?

von Marie Mühlenberg Ein ungewöhnlicher Persönlichkeitstest: Welches Bild spricht dich am meisten an? Deine Antwort kann dir nicht nur etwas Neues über deine Persönlichkeit, sondern auch deine Zukunft offenbaren.

Ein Ausflug in die Natur macht den Kopf frei, schenkt uns neue Kraft – und kann uns viel über unsere Persönlichkeit oder sogar Zukunft verraten. Denn wie du dort deine Zeit am liebsten verbringst, gibt viel über deinen Charakter preis. Du kannst es direkt selbst ausprobieren, wenn du aus dem Bauch heraus diese Frage beantwortest: Von welchem dieser vier Bilder fühlst du dich am meisten angesprochen?

© dugdax; Lucy M Ryan; Dave Allen Photography; Efired / Shutterstock

Hand aufs Herz, welches mit welchem Motiv fühlst du spontan die stärkste Verbindung? Mit dem Blumenpfad? Der Steintreppe? Dem Waldweg? Oder mit dem von Bäumen umwachsenen Pfad? Was deine Auswahl über deine Persönlichkeit und vielleicht sogar über deine Zukunft offenbaren kann, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: themindsjournal.com