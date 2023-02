Was du zuerst siehst, verrät, wovor du in der Liebe Angst hast

von Marie Mühlenberg Du fragst dich, warum du immer noch Single bist? Das könnte an einer unbewussten Angst liegen, die dir dieses Bild offenbaren kann.

95 Prozent deiner Entscheidungen entspringen dem Unterbewusstsein. Auch wie wir Dinge wahrnehmen, können wir oft nicht aktiv steuern. Wie auch bei diesem Suchbild, welches einen tiefen Blick in deine Seele offenbaren kann:

© yourtango.com

Was siehst du auf dem Bild als Erstes? Die Kolibris? Den Schmetterling? Die Reben? Oder gar einen Schädel? Was auch immer dir zuerst ins Auge gefallen ist, verrät, wovor du in der Liebe am meisten Angst hast. Erfahre im Video, welche Furcht dich bei der Partnersuche womöglich blockiert.

Verwendete Quelle: yourtango.com