Was erkennst du auf diesem Bild zuerst?

Was du hier siehst, verrät, wovor du in der Liebe Angst hast

Persönlichkeitstest Was du hier siehst, verrät, wovor du in der Liebe Angst hast

von Jasmin Rahimi Anray Fürchtest du dich vor Ablehnung oder fällt es dir schwer, du selbst zu sein? Dieses psychologische Suchbild kann dir die Antwort liefern.

Psychologische Suchbilder lassen uns immer wieder einen Blick in unser Seelenleben werfen. Besonders spannend sind die Bilder des ukrainischen Künstlers Oleg Shupliak, dessen Werke bekannt dafür sind, mehrere Objekte miteinander zu verschmelzen. Abhängig davon, was wir auf diesen als Erstes erkennen, kann unser Innerstes offengelegt werden. So auch bei diesem Bild:

Persönlichkeitstest © Oleg Shupliak

Hier sind vier Dinge zu erkennen. Je nachdem, was wir zuerst sehen, kann uns das Bild verraten, wovor wir uns in der Liebe fürchten. Im Video erklären wir, welches Detail für welche Angst steht.

Verwendete Quellen: jagranjosh.com, Oleg Shupliak