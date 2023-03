Persönlichkeitstest Was du zuerst siehst, verrät deine Einstellung in Beziehungen

Auf diesem Bild sind drei Dinge zu erkennen: Was erkennst du zuerst?

Was du zuerst siehst, verrät deine Einstellung in Beziehungen

von Jasmin Rahimi Anray Bist du bereit, dich in einer Partnerschaft gemeinsam allen Herausforderungen zu stellen oder tut es dir derzeit gut, einfach Zeit für dich zu haben? Dieses Suchbild verrät es dir.

Keine Beziehung ist wie die andere, denn jede:r von uns hat unterschiedliche Vorstellungen davon, wie diese zu sein hat. Während es manchen leicht fällt, ihre Wünsche und Erwartungen offen zu kommunizieren, brauchen andere Zeit, um dieses Vertrauen aufzubauen.

Was siehst du hier zuerst? © jagranjosh.com

In diesem psychologischen Suchbild sind drei Motive erkennbar. Abhängig davon, was wir zuerst erkennen, kann es preisgeben, wie unsere aktuelle Haltung in einer Beziehung ist oder ob wir lieber das Single-Dasein bevorzugen. Schau unser Video, wenn du die Antwort darauf herausfinden willst.

Verwendete Quelle: jagranjosh.com