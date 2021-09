Persönlichkeitstest Was ihr hier erkennt, verrät viel über euren Charakter

Ein grünes Etwas vor weißem Hintergrund - was genau ist denn hier jetzt wirklich zu sehen? Was euch spontan zuerst ins Auge springt, verrät viel über eure Persönlichkeit und eure individuellen Stärken.

Optische Persönlichkeitstests werden in der Psychologie schon eine Ewigkeit eingesetzt. Was genau ein Mensch in einem nicht näher definierten Bild erkennt, kann schließlich in vielen Fällen vor allem verdeutlichen, welche Ideen und Perspektiven in das meist neutrale Motiv hineininterpretiert werden. In diesem Fall ist es allerdings etwas anders: Eindeutig sind auf dieser Zeichnung verschiedene Dinge dargestellt, die gut zu erkennen sind. Die Frage ist hier vor allem: Worauf springt euer Auge spontan als Erstes an?

Persönlichkeitstest: Dieses Bild kann viel über euch verraten

Gerade dieser spontane Impuls aus dem Bauch heraus ist es, der die größte Aussagekraft in sich trägt. Denn natürlich ändert sich unsere Perspektive, wenn wir Informationen mit etwas Abstand noch einmal mit unserem Verstand nachsortieren und vielleicht sogar neu einordnen. Doch der erste Blitzeindruck ist meist ein Signal direkt aus dem Unterbewusstsein - und kann daher besonders aufschlussreich sein. Probiert es selbst aus - was genau seht ihr auf diesem Bild, wenn ihr bewusst auf den allerersten Eindruck achtet, den ihr bekommt?

Verwendete Quelle: psychcentral.com