Persönlichkeitstest Wähle ein Fenster und gewinne eine tiefe Einsicht in deine Persönlichkeit

von Sina Hörster Ein Blick durch eine der Glasscheiben kann zeigen, was hinter unserer Fassade steckt. Wähle ein Fenster aus und erfahre, was es über deinen Charakter aussagt.

Fenster können die unterschiedlichsten Formen haben: Von pompösen Fenstern in Kirchen, bodentiefen Fenstern in Hochhäusern bis hin zu kleinen rustikalen Fenstern einer Scheune, gibt es unzählige verschiedene Designs. Es gibt sie in fast allen verschiedenen Farben und Formen. Sie sind so unterschiedlich, wie wir Menschen.

Was diese Fenster über deine Persönlichkeit sagen können

Schau dir das Bild an und suche dir ein Fenster aus. Gefällt dir ein schlichtes, oder eins mit auffälligem Design lieber? Im Video erfährst du, was deine Wahl über deine Persönlichkeit verrät.

Verwendete Quelle: dazzling.news