von Helen Kreimer Wie lang ist deine Wunschliste? Erfahre mit diesem Persönlichkeitstest, wonach du dich wirklich sehnst.

Weihnachten steht vor der Tür und wahrscheinlich sind nicht nur die Wunschzettel der Kinder endlos lang. Doch wonach wir uns sehnen, ändert sich meist im Laufe der Jahre. Während es früher das neue Puppenhaus oder Computerspiel sein sollte, wünschen wir uns später Haushaltsgeräte und praktische Sachen.

Welches Geschenk wählst du? © Mimomy / Adobe Stock

Doch was uns wirklich umtreibt, sind meist keine materiellen Dinge. Denn hören wir in uns hinein, schlummern dort Wünsche, die viel größer sind. Was du dir wirklich erträumst, erfährst du mit der Wahl eines Geschenkes. Teste dich im Video.