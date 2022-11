Persönlichkeitstest Wähle einen Baum und erfahre dein dominantestes Merkmal

von Marie Mühlenberg Für welchen Baum du dich auf diesem Bild entscheidest, offenbart, welche Eigenschaft bei dir besonders verwurzelt ist.

Aus welchem Holz bist du geschnitzt? Bäume spielten schon in der keltischen Mythologie eine bedeutende Rolle. Sie galten als heilig und hatten heilende Eigenschaften. Zu welcher Baumart du eine besondere Verbindung spürst, kann viel über deinen Charakter offenbaren.

© toricheks / Adobe Stock

Schau dir die vier Baum-Szenarien an und entscheide dich für eines. Welcher Baum spricht dich unterbewusst besonders an? Worauf deine Entscheidung fällt, verrät viel über deine Persönlichkeit. Erfahre im Video, was laut deiner Baum-Wahl deine dominanteste Eigenschaft ist.

