von Marie Mühlenberg Edelsteine sehen nicht nur schön aus, sondern haben auch eine große Symbolkraft. Für welchen du dich entscheidest, kann deshalb viel über deine Zukunft offenbaren.

Edelsteine und Kristalle gibt es in zahlreichen Formen und Farben. Hübsch poliert sind sie ein beliebtes Deko-Element – doch sie faszinieren schon seit Jahrtausendenden die Menschen. Denn bereits in der Antike glaubte man an die magischen Kräfte der bunten Steine.

© barmaleeva / Adobe Stock

Welcher dieser Steine besitzt eine magische Anziehungskraft auf dich? Deine Antwort könnte nicht nur etwas über deinen Charakter offenbaren, sondern auch, was die Zukunft für dich bereithält. Im Video findest du heraus, was deine Edelstein-Wahl über dich verrät.

Verwendete Quelle: littlethings.com