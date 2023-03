Persönlichkeitstest Wähle einen Keks und erfahre deine verführerischste Eigenschaft

von Helen Kreimer Keksen können wir meist schwer widerstehen. Warum deine Mitmenschen dir nicht widerstehen können, erfährst in diesem Video.

Aufgepasst Krümelmonster: Wenn du den Rest deines Lebens nur noch eine Sorte Kekse essen dürftest, welche würdest du wählen? Deine Entscheidung ist nicht so unrelevant, wie du wahrscheinlich vermutest. Denn worauf deine Wahl fällt, kann viel über deinen Charakter enthüllen.

Welchen der sechs Kekse würdest du wählen? © jagranjosh.com

Schoko-Cookie, Zuckerkeks, Oreo, Macarons, Snickerdoodle oder Biscotti – Welcher Keks spricht dich am meisten an? Deine Entscheidung kann deinen stärksten Wesenszug verraten. Im Video findest du die Auflösung und wofür dich andere so schätzen.