Persönlichkeitstest Wähle einen Vogel und erfahre deine Stärken und Schwächen

von Marie Mühlenberg und Sina Hörster Vögel gelten als Symbol für Liebe, Vergebung, aber auch für freie Gedanken. Welche Vogelart dich besonders anspricht, lässt tief in dein Innerstes blicken.

In der allgemeinen Symbolsprache sind Vögel ein Sinnbild für geistige Inhalte, wie z. B. für Gedanken und Ideen. Kein Wunder also, dass sich die fliegenden Federtiere perfekt für einen Persönlichkeitstest eignen, um mehr über den eigenen Charakter herauszufinden. Schaue dir dafür dieses Bild genau an und suche dir einen Vogel aus:

© Adobe Stock

Hast du dich entschieden? Auf welchen Vogel deine Wahl gefallen ist, offenbart etwas über deine Stärken, aber auch deine Schwächen. Im Video erfährst du, was deine unterbewusste Entscheidung über dich verrät.

Verwendete Quelle: dazzling.news