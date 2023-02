Persönlichkeitstest: Welche Fußform ähnelt deiner am meisten?

"Zeigt her eure Füße ...", denn diese können mehr über dich verraten, als nur deine Schuhgröße! Was die Form deiner Füße über deinen Charakter offenbart, erfährst du hier.

Dieser Persönlichkeitstest ist zugegebenermaßen eher von der skurrileren Art. Denn angeblich soll die Form unserer Füße und vor allem unserer Zehen etwas über unseren Charakter offenbaren können.

© jagranjosh.com

Schau dir dafür die drei Füße im Bild einmal genau an und entscheide: Welche Form ähnelt deiner am meisten? Die Ägyptische wie bei der Nummer eins, die Römische wie bei Nummer zwei oder die Griechische wie bei Nummer drei? Was das über deinen Charakter verrät, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: jagranjosh.com