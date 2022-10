von Merle Blankenfeld Die Charaktere unserer liebsten Serien können uns begleiten wie gute Freund:innen. Was deine TV-Favoriten über dich preisgeben, erfährst du hier.

Egal ob wir bei Netflix, Amazon Prime und Co. unsere Lieblingsserien bingen oder lieber klassisch fernsehen – TV-Sendungen können uns dabei helfen, vom stressigen Alltag abzuschalten, sie können uns inspirieren und uns manchmal sogar etwas beibringen. Und genau deshalb ist es auch so aussagekräftig, was wir am liebsten schauen. Denn unsere Netflix-Historie enthüllt so einiges über unseren Charakter.

Was deine Lieblings-TV-Serien über deine Persönlichkeit verraten

Spannungsgeladen: "Breaking Bad"

Für dich muss es so richtig spannend sein und voller Plot-Twists. Thriller wie "Breaking Bad", "House of Cards" oder "Peaky Blinders" sind genau dein Ding. Aber auch aktuellen Hypes wie der koreanischen Hitserie "Squid Game" kannst du einiges abgewinnen – Hauptsache, du kannst so richtig in eine komplexe Handlung abtauchen. Dabei darf es auch ruhig mal etwas brutaler zugehen. Du interessierst dich vermutlich für Politik und bist sehr analytisch. Darüber hinaus hast du aber auch eine extrovertierte und abenteuerlustige Seite.

Realitätsnah: "Love Island"

Du liiiiebst Reality-Shows wie "Love Island"? Auch "Keeping Up with the Kardashians", "Der Bachelor" oder "Germany’s Next Topmodel" verpasst du wahrscheinlich auf gar keinen Fall. Du liebst einfach das Drama – für dich purer Eskapismus. Reality-TV-Fans sind in der Regel sehr offen und freundlich. Sie lieben Partys und sind gern in Gesellschaft. Übrigens: Eine Studie belegt, dass Trash-TV-Connaisseure besonders intelligent sind. Und weil du dich irgendwie doch für dein Guilty Pleasure schämst, erzählst du auch jedem von dieser Untersuchung – ob die Person es nun hören will oder nicht.

You go, Girl: "Sex and the City"

Was dich an TV-Shows anzieht, sind häufig komplexe Frauenfreundschaften – besonders in einem spannenden (beruflichen) Umfeld. Zu deinen Favoriten gehören "Sex and the City", "Girls", "The Bold Type", aber auch "Orange Is the New Black". Du bist vermutlich beruflich sehr erfolgreich, und deine Karriere steht für dich an erster Stelle. Gleich danach kommen deine besten Freund:innen – ohne sie geht für dich nichts. Fans von typischen Female-Empowerment-Serien sind außerdem empathisch und interessieren sich sehr für Beziehungen – auch wenn es in ihren eigenen möglicherweise nicht immer klappen will.

Fantastisch: "Game of Thrones"

Für dich darf es am liebsten Fantasy oder Science-Fiction sein? "Game of Thrones" hast du verschlungen, ebenso vielleicht "True Blood", "Stranger Things" und "The Walking Dead". Du liebst es, in fremde Welten einzutauchen. Du bist kreativ und hast – natürlich! – eine blühende Fantasie. Wenn du Fantasy-Serien liebst, bist du vermutlich eher zurückhaltend und stehst nicht gern im Mittelpunkt. In deinen eigenen vier Wänden fühlst du dich am wohlsten – verrückten Reisen unternimmst du lieber am TV-Screen.

Alles entspannt: "Gilmore Girls"

Wenn bei dir am häufigsten Feelgood-Serien wie "Gilmore Girls", "Modern Family", "Chesapeake Shores" oder "New Girl" über den Bildschirm flimmern, suchst du beim Fernsehen vermutlich vor allem Entspannung von den Dramen deines Alltags. Du sehnst dich nach einer heilen Welt, in der die größten Probleme ein Deko-Kleinkrieg zwischen dem Besitzer des Diners und dem Inhaber des Supermarkts sind. Du liebst Romantik, bist eher introvertiert und brauchst viel Zeit für dich, um deine Akkus für die Außenwelt wiederaufzuladen.

Nerds unter sich: "The Big Bang Theory"

Sheldon und Co. sind deine liebsten TV-Held:innen? Dann bist du vermutlich selbst ein kleiner Nerd. Deine Lieblingsserien wie "The Big Bang Theory", "Community", "The IT Crowd" oder "Unbreakable Kimmy Schmidt" porträtieren liebenswerte Außenseiter:innen. Du bist wahrscheinlich auch eher schüchtern, aber in der richtigen Gesellschaft blühst du auf. Du liebst es zu lachen – deinen Humor versteht nur nicht jede:r. Du bist unkonventionell und überdurchschnittlich intelligent.

Crime-Fan: "True Detective"

Du schaust besonders gerne Krimiserien wie "True Detective", "How to Get Away with Murder", "CSI", "The Sinner" oder "Criminal Minds"? Dann bist du sehr neugierig, und dir entgeht absolut nichts. Du liebst es, Menschen zu beobachten und interessierst dich auch – oder besonders? – für menschliche Abgründe. Du neigst allerdings dazu, ein wenig neurotisch zu sein.

Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, cosmopolitan.com