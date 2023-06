Wir alle treffen in unserem Leben immer wieder auf Probleme. Um diese zu lösen, haben wir oft eine ganz eigene Technik entwickelt – welche deine ist, erfährst du im Video.

Herausforderungen sind dazu da, um an ihnen zu wachsen. Schon in frühester Kindheit beginnen wir damit, Lösungen für Probleme zu finden, die sich uns in den Weg stellen – und entwickeln dafür oft eine ganz eigene Taktik. Welche deine ist, kann dir dieses Suchbild offenbaren. Was siehst du hier als Erstes?

© valleyislelighting

Eine Katze? Oder eine Pfote? Dein Unterbewusstsein hat für dich entschieden und verrät viel über deine Denkweise – vor allem, wie du reagierst, wenn du auf Schwierigkeiten triffst. Erfahre im Video, was deine Wahrnehmung über dich offenbart.

Verwendete Quelle: valleyislelighting.net