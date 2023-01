Was siehst du in dieser optischen Täuschung als Erstes?

von Helen Kreimer Diese optische Täuschung kann viel über dein Wesen verraten. Teste, ob du eine ruhige oder dominante Persönlichkeit hast.

Optische Täuschungen können unsere Wahrnehmung immer wieder aufs Neue überlisten – oder uns neue Einblicke in unsere Persönlichkeit schenken. Denn unsere individuellen Eigenschaften und Talente haben oft großen Einfluss darauf, was genau wir in den Grafiken als Erstes sehen – und genau deshalb können diese Bilder häufig viel über unser Innerstes preisgeben.

Was siehst du als Erstes? © brightside.me

Was kannst du in diesem Bild erkennen? Hast du zuerst den Tiger oder den Baum ins Auge gefasst? Je nachdem, was du auf den ersten Blick wahrnimmst, hast du einen eher ruhigen oder dominanten Charakter. Was auf dich zutrifft, erfährst du im Video.

Verwendete Quellen: aajtak.in, brightside.me