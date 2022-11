Persönlichkeitstest Welche Silhouette dir am ältesten erscheint, verrät viel über deinen Charakter

Persönlichkeitstest: Welche Silhouette erscheint dir am ältesten?

Welche Silhouette dir am ältesten erscheint, verrät viel über deinen Charakter

von Jasmin Rahimi Anray Bist du kreativ veranlagt, ein:e Realist:in oder der/die geborene Anführer:in? Dieser Persönlichkeitstest könnte Aufschluss geben.

Wir meinen uns selbst gut zu kennen, doch einige Eigenschaften unserer Persönlichkeit scheinen sich noch in unserem Unterbewusstsein zu verbergen. Schätzt du dich eher als bodenständig oder als Träumer:in ein? Sieh dir dieses Bild mit den Silhouetten von vier Damen genau an und entscheide, welche von ihnen am ältesten erscheint:

Persönlichkeitstest: Welche Silhouette erscheint dir am ältesten? © themindsjournal.com

Je nachdem für welche Silhouette du dich entscheidest, kannst du versteckte Seiten deines Charakters entdecken oder bestätigen, was dir vielleicht immer bewusst war. Die Antwort erhältst du im Video.

Verwendete Quelle: themindsjournal.com