Schau auf die drei Muscheln am Strand und suche dir einen Favoriten aus. Die Antwort sagt viel über deine Persönlichkeit!

Aus dem Bauch und ohne nachzudenken: Welche ist deine Lieblingsmuschel?

Schau dir die Muscheln an und sage ganz spontan, welche davon dich am meisten anspricht. Wichtig: Du musst wirklich nur auf dein Bauchgefühl hören und nicht anfangen zu überlegen, welches Muster dir am besten gefällt. Höre auf deine Intuition – nur so kann dieser Test funktionieren!

Muschel gewählt? Dann erfährst du jetzt, was deine Wahl über deine Persönlichkeit aussagt!

Muschel 1: Harte Schale, weicher Kern

© Beata Becla / Shutterstock

Diese Muschel weiß sich zu wehren: Mit spitzen Stacheln hält sie alle auf Distanz, die ihr weh tun möchten. Kein Wunder: So wie die hellen und dunklen Streifen auf ihrer Oberfläche hat sie die Licht- und Schattenseiten des Lebens erfahren. Und doch ist diese Muschel hinter den ganzen Stacheln sanft und glatt.

Wenn du diese Muschel magst, hast du im Leben auch schon schlechter Erfahrungen machen müssen. Du bist ein sanftmütiger und positiver Mensch, der trotzdem klug genug ist, der Welt nicht ungeschützt zu begegnen - denn schließlich sind nicht alle so freundlich wie du.

Und genau mit solchen negativen Menschen kommt du nur sehr schwer klar. Leider hast du im Leben immer wieder mit Menschen zu tun, deren harte, rücksichtslose Art dich in deinem zarten, wohlwollenden Kern verletzt.

Daher besinne dich immer wieder auf deine stachelige Schale beim Umgang mit schwierigen Menschen. Egal ob bei der Arbeit, in der Familie, oder im Freundeskreis: Stelle dir einfach vor, wie gemeine Kommentare einfach an deinem starken Schutzpanzer abprallen. Und lass dir nicht alles bieten: Du hast schließlich auch selbst Stacheln!

Muschel 2: Stark wie ein Ozean

© Beata Becla / Shutterstock

Größer als alle anderen und selbstbewusst in der Mitte: Deine Muschel ist rundum glatt und hat keine spitzen Ecken und Kanten. Sie bietet Geborgenheit und Schutz, ist aber nach vorne hin geöffnet und gibt den Blick auf ihr Innerstes frei. Nur haarfeine Risse an der Oberfläche zeigen, dass auch diese Muschel Widerstände überwinden musste. Daher ist die Öffnung eine Einladung, die mit Vorsicht zu genießen ist: Nicht ohne Grund suchen sich Einsiedlerkrebse mit Vorliebe diese Muschelform aus. Wer die große Offenheit dieser Muschel ausnutzen will, erlebt oft sein blaues Wunder, wenn das Innere mit scharfen Krebs-Scheren verteidigt wird.

Wenn du diese Muschel gewählt hast, hast du deinen Platz im Leben gefunden. Du ruhst in dir selbst und kannst es dir leisten, neben der schönen Oberfläche auch selbstbewusst andere Menschen dicht an dich heranzulassen - selbstverständlich in dem Rahmen, den du vorgibst. Denn wer dich unter Druck setzen will, kriegt schnell deine andere Seite zu spüren und macht den Fehler, dich ausnutzen zu wollen, nicht so schnell noch einmal.

Diese Muschel geht nicht so schnell unter - aber du solltest trotzdem bedenken, dass niemand die Gezeiten des Lebens vollständig kontrollieren kann.

Muschel 3: Alles in Balance

© Beata Becla / Shutterstock

Diese Muschel ist nicht in sich geschlossen – wozu auch? Sie will die Welt nicht aussperren, sondern ist nach allen Seiten offen. Das war für sie nicht immer von Vorteil: Das wilde Meer hat ihr strahlendes Muster fast komplett ausgewaschen und verblassen lassen – und doch strahlt das Muster am Rand ungebrochen kräftig weiter. Von allen Muscheln ist diese die ausgewogenste: Die raue und die glatte Seite halten sich bei ihr die Waage.

Wenn du diese Muschel gewählt hast, bist du außerordentlich flexibel und kannst dich schneller als andere auf neue Menschen und Situationen einstellen. Wenn das Leben dir mit einer gemeinen Flutwelle den Boden unter den Füßen wegreißen will, lässt du dich einfach kurz treiben – und schwimmst schnell wieder obenauf.

Das gelingt dir vor allem, weil deine Persönlichkeit sehr ausgewogen ist: Du kannst gefühlvoll und sanftmütig auf andere Menschen zugehen, aber ihnen auch ohne Probleme zeigen, dass deine harte Seite kein Stück kleiner ist.

Der stetige Wechsel zwischen diesen Seiten deiner Persönlichkeit ist deine größte Stärke. Du weißt, dass das Leben nie perfekt sein kann – die Hauptsache ist, dass du dich immer wieder perfekt an die neuen Umstände anpasst.