Welche dieser drei Muscheln dir aus dem Bauch heraus am besten gefällt, kann vielleicht viel über deine persönlichen Stärken und Schwächen offenbaren.

Das Meer steht für Freiheit und unbegrenzte Möglichkeiten – und auch unser Unterbewusstsein verbindet oft bestimmte Persönlichkeitszüge mit den Tiefen des Ozeans. Dieses Bild von drei Muscheln kann eventuell viel über deine individuellen Charakterzüge offenbaren und dir dabei auch deine persönliche Stärke aufzeigen.

© Beata Becla / Shutterstock

Wie funktioniert der Test? Ganz einfach: Schau dir die Muscheln auf dem an und sage ganz spontan, welche davon dich am meisten anspricht. Wichtig: Du musst wirklich nur auf dein Bauchgefühl hören und nicht anfangen zu überlegen, welches Muster dir am besten gefällt. Höre auf deine Intuition - nur so kann dieser Test funktionieren!