Vier Traumstrände, jeder auf seine Weise einladend – doch welcher Strand dir hiervon spontan am besten gefällt, lässt tief in deine Persönlichkeit blicken.

Feiner Sand, strahlende Sonne, das endlose Meer: Kaum etwas verleitet so zum Träumen wie ein malerischer Strand und die Vorstellung, da jetzt einfach mal selbst ein paar Tage oder Wochen zu verbringen. Doch nicht jeder Traumstrand sieht gleich aus – und die kleinen Unterschiede können vieles über den Kern unserer Persönlichkeit verraten.

Persönlichkeitstest: Welcher Traumstrand spricht dich am meisten an?

© jagranjosh / PR

Schaut euch die vier Strände auf dem Foto ganz in Ruhe an. Schön sind sie alle - aber an welchem Strand würdet ihr am liebsten jetzt sofort sein und die Sonne genießen? Im Video erfahrt ihr, was genau eure Auswahl über euch aussagt.

Verwendete Quelle: jagranjosh.com