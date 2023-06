Nagender Zweifel, pure Wut oder ein nüchterner Check der eigenen Gefühle – dieser Persönlichkeitstest kann ans Licht bringen, wie du auf Eifersucht reagierst.

Niemand ist gerne eifersüchtig – und doch ist kaum jemand von uns vollständig immun dagegen, wenn wir plötzlich ein ungutes Bauchgefühl entwickeln. Das ist grundsätzlich auch nichts Schlimmes, ein kleiner Hauch von Eifersucht zeigt in der Beziehung, dass einem der Partner ganz offensichtlich nicht völlig egal ist. Doch Selbstzweifel, Kontrollwahn und ein geringes Selbstwertgefühl können in Verbindung mit Eifersucht schnell zu einer toxischen Mischung werden, die die stärkste Liebe nicht überlebt. Und wie gehst du damit um? Dieser Persönlichkeitstest kann es dir zeigen.

Persönlichkeitstest: So reagierst du auf Eifersucht

© valleyislelightning.com / PR

Welches Tier springt dir auf dieser Zeichnung spontan als Erstes ins Auge? Wenn wir spüren, dass ein Kommentar, eine Situation oder eine Nachricht uns plötzlich eifersüchtig werden lassen, handeln wir total unterschiedlich: Manche von uns fressen Ärger und Zweifel stumm in sich hinein, andere sprechen das Problem direkt beim Partner an oder gehen direkt wütend auf Konfrontationskurs. Wie genau du wahrscheinlich mit der Situation umgehst und was deine Auswahl auf dem Tierbild über dich aussagt, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: valleyislelighting.com