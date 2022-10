Persönlichkeitstest im Bild: Was erkennst du?

von Marie Mühlenberg Dieses Foto geht viral. Nicht nur, weil es dem Gehirn einen Streich spielt, sondern auch, weil unsere intuitive Wahrnehmung des Bildes etwas Spannendes über unseren Charakter verrät.

Bilder, die anders sind, als sie auf dem ersten Blick erscheinen, sind eine spannende Möglichkeit, unser Gehirn herauszufordern. Auch dieses Foto der US-amerikanischen Fotografin und Künstlerin Megan Betteridge kann scheinbar versteckte Aspekte unserer Persönlichkeit offenbaren und sorgt aktuell vor allem mit einer Frage für Diskussionen: Siehst du sie von vorne oder im Profil?

Psychologischer Bildertest: Wirklich alles Ansichtssache?

© Megan Betteridge / Shutterstock

Tatsächlich ist der persönliche Blickwinkel wichtiger, als auf den ersten Blick vermutet: Je nachdem, welche Perspektive dein Gehirn bevorzugt, also von vorne oder von der Seite, offenbart das Bild vielleicht so einige schmeichelhafte Eigenschaften von dir. Was genau deine Wahrnehmung über dich verrät, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: RTL