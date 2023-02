Was siehst du zuerst? Eine lesende Person, Apfelbäume oder ein Gesicht?

von Sina Hörster Das Leben besteht zum großen Teil daraus, zu sich selbst zu finden. Daher ist es vollkommen in Ordnung, wenn jemand noch nicht alle Seiten an sich kennt. Mithilfe von psychologischen Suchbildern können wir unsere versteckten Charaktereigenschaften kennenlernen.

Jede:r von uns betrachtet Dinge aus einem anderen Blickwinkel. Deshalb ist es nicht ungewöhnlich, dass wir unterschiedliche Sachen zuerst wahrnehmen, wenn wir ein Bild betrachten. So auch bei diesem psychologischen Suchbild: Was uns zuerst ins Auge fällt, verrät, auf was wir einen besonders großen Wert legen.

Persönlichkeitstest © Adobe Stock

Was siehst zu als Erstes, wenn du dieses Bild betrachtest? Ein Gesicht, Apfelbäume oder doch die lesende Person? Die Antwort verrät etwas über deinen Charakter und offenbart, was dir besonders wichtig ist. Die Auflösung siehst du im Video.

Verwendete Quelle: brightside.me