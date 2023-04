Pretty Privilege Macht Schönheit erfolgreich?

Pretty Privilege bezieht sich auf die Vorstellung, dass Menschen, die körperlich attraktiver sind, in anderer Hinsicht positiver wahrgenommen werden. Ist das wahr?

Das Thema Pretty Privilege begann wie fast alle Trends dieser Tage auf TikTok. Binnen kürzester Zeit wurden Videos mit dem Hashtag #prettyprivilege fast 70 Millionen Mal aufgerufen. Heute sind es mehr als viermal so viele Aufrufe. Was ist Pretty Privilege, wie wirkt es sich auf die Welt aus, in der wir leben und warum ist es so wichtig, darüber zu reden?

Was bedeutet Pretty Privilege?

Wenn wir nur begrenzte Informationen über jemanden haben, liegt es in unserer Natur, vorschnelle Urteile über ihn zu fällen. So versuchen wir, die Situation bestmöglich zu meistern. Leider verleitet uns das manchmal zu falschen Annahmen. Der Begriff Pretty Privilege beruht auf dem Grundsatz, dass Menschen, die aufgrund gesellschaftlicher Schönheitsnormen als attraktiver gelten, in der Welt die Oberhand haben und ihnen viele Möglichkeiten und Vorteile geboten werden, die „normale“ Menschen nicht haben. Zusätzlich zu Sexismus, Rassismus und Altersdiskriminierung – was alles einen Einfluss auf das Schönheitsideal hat – kann die Position, die wir auf dem Spektrum der körperlichen Attraktivität einnehmen, unsere Lebensqualität bestimmen. Und das unabhängig von unserer Persönlichkeit, unseren Fähigkeiten, Talenten oder allem anderen, was wir zu bieten haben. Diese Voreingenommenheit, die auch als Lookism bezeichnet wird, wird laut eines Berichtes aus dem Jahr 2009 definiert als "Diskriminierung aufgrund des Aussehens einer Person" und tritt in einer Vielzahl von Situationen auf. Darunter bei der Partnersuche, im sozialen Umfeld und am Arbeitsplatz.

Gibt es das Pretty Privilege wirklich?

Es gibt viele Studien, die das Pretty Privilege untermauern. Viele von ihnen zeigen, dass diejenigen, die als attraktiver gelten – gemäß den von ihrer Gesellschaft entwickelten Standards – eher für Jobs eingestellt werden, Hilfe erhalten und positiv wahrgenommen werden. Auch wenn sie es nicht in jeder Situation verdient hätten. Die TikTok-Nutzerin @saharroo gilt als Pionierin des Pretty Privilege. Zumindest wenn es darum geht, über dieses Privileg zu diskutieren. So erklärt sie in einem ihrer Videos: "Wenn man nicht attraktiv ist, ist alles, was man tut, lästig... aber wenn man stereotypisch attraktiv ist, kommt man mit so viel mehr durch, und die Leute sind so viel netter zu einem." Eine Studie bestätigt, dass überall auf der Welt attraktive Menschen mehr Ressourcen und einen größeren Fortpflanzungserfolg haben als andere. Überdies ergab eine andere Untersuchung, dass attraktive Personen als vertrauenswürdiger eingestuft werden als unattraktive Menschen. Damit einher geht auch der sogenannte "Halo-Effekt". Dies bedeutet, dass man, wenn eine Person eine gute Eigenschaft hat, eine Reihe anderer guter Merkmale mit der ersten guten Eigenschaft verbindet – und normalerweise ist das erste gute Charakteristikum, über das wir sprechen, körperliche Schönheit.

Warum gibt es das Pretty Privilege?

Was sind die Ursachen für das Schönheitsprivileg und den Schönheitszwang? Ist es etwas, das tatsächlich Teil unseres Gehirns ist, oder lernen wir es, wenn wir aufwachsen?

Als Gesellschaft neigen wir dazu, körperliche Attraktivität über so ziemlich alles andere zu stellen. Das zeigt sich zum Beispiel deutlich, wenn Menschen eine erfolgreiche Gewichtsabnahme verkünden und dafür viel und ständig gelobt werden. Darüber hinaus hat sich in der Wirtschaft gezeigt, dass schöne Menschen nicht produktiver oder kreativer sind als "Normalsterbliche". Sie haben aber jede Menge Selbstvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten – und Arbeitgebende halten Selbstvertrauen für eine sehr attraktive Eigenschaft. Eine Studie kam zu dem Schluss, dass hübsche Menschen aufgrund dieser Tatsache in der Regel 15 Prozent mehr im Berufsleben verdienen als Menschen, die nicht das Privileg haben, dem gängigen Schönheitsideal zu entsprechen. Insbesondere die Schönheits- und Diätbranche hat eine milliardenschwere Industrie geschaffen, die auf der Lüge beruht, dass Menschen ihr Aussehen ändern müssen, um akzeptiert zu werden. Auch andere Unternehmen und Vermarkter setzen diese Idee absichtlich als Strategie ein, um mehr von ihren Produkten und Dienstleistungen zu verkaufen. Das Pretty Privilege ist damit Teil des Kapitalismus. Es wird durch ihn aufrechterhalten und vielleicht sogar befeuert.

Profitiere ich vom Pretty Privilege?

Hübsche und attraktive Menschen sind natürlich nicht alle gleich. Zudem ist Attraktivität sehr subjektiv. Woher aber weiß ich, ob ich vom Pretty Privilege profitiere? Grob gesagt genießen alle diejenigen Vorteile durch ihr Aussehen, die universell attraktiv sind. Das umfasst im Allgemeinen europäische Schönheitsstandards: Sie sind weiß, groß, schlank und wahrscheinlich blond. Und: Je mehr man den "schönen" Menschen ähnelt, die in der Werbung, im Fernsehen oder in Zeitschriften zu sehen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass man vom Pretty Privilege profitiert.

Wie können wir mit dem Pretty Privilege umgehen?

Es ist schwieriger, etwas zu verlernen, als es zu lernen – so viel ist klar. Doch je mehr Vielfalt wir in den sozialen Medien, auf Laufstegen oder in Werbungen sehen, desto mehr werden wir verstehen und akzeptieren, dass es kein Perfekt gibt und dass Menschen Schönheit auf viele verschiedene Arten ausdrücken können. Das wiederum wird sich für die Gesellschaft als Ganzes in Form eines gesteigerten Selbstwertgefühls auszahlen – da Menschen erkennen werden, dass sie eine Stimme haben und wertvoll sind. Und das unabhängig von ihrem Aussehen. Dazu gehört aber auch, dass wir unsere eigenen Vorurteile erkennen und hinterfragen. Dies können wir tun, indem wir alle Annahmen infrage stellen, die nur auf dem Aussehen basieren. Letztlich ist ein umfassender Wandel in unserem Denken, unseren Werten und unserem Handeln erforderlich, um die toxische Idee des Pretty Privilege zu beseitigen.

Pretty Privilege mit gegenteiligem Effekt

Trotz allem ist nicht zu unterschlagen, dass gutes Aussehen manchmal auch den gegenteiligen Effekt hat – insbesondere bei Frauen. Immer noch ist die Annahme, dass eine Frau, weil sie so hübsch ist, nicht intelligent sein muss. Überdies schilderte die Motivationsrednerin Brenttany Sharrain in einem viralen TikTok-Video ihre Erfahrungen und erklärte, dass Frauen sie nicht mögen und Männer sie als Trophäe benutzen. Das Model Emily Adonna löste ebenfalls in den sozialen Medien eine Debatte aus, indem sie sagte, dass man sie in der Vergangenheit wegen ihrer Schönheit nicht ernst genommen habe. Auch wenn das für viele vielleicht nach einem Luxusproblem klingt, so darf man nicht vergessen, dass attraktive Menschen zur Zielscheibe eifersüchtiger Personen werden können – und das wiederum kann sich negativ auf die mentale Gesundheit auswirken.

Ist das Pretty Privilege etwas Schlechtes?

Wie andere Privilegien kann auch das Schönheitsprivileg in den richtigen Händen für das Gute genutzt werden. Menschen, die vom Pretty Privilege profitieren, können mit dieser positiven Aufmerksamkeit pro-sozial sein und anderen Menschen helfen. Wenn Personen aufgrund ihres schönen Aussehens Chancen erhalten und diese Chancen nutzen, um anderen Menschen Türen zu öffnen, kann das gute Aussehen für einen guten Zweck eingesetzt werden. Das ist nur möglich, wenn man das Privileg, dass man durch das Aussehen bekommt, erkennen und verstehen kann sowie dafür dankbar ist.

Jede Form von Privileg kann aber auch gefährlich sein, wenn sie unkontrolliert bleibt. Die Tatsache, dass eine ganze Gruppe von Menschen schlecht behandelt wird, nur weil sie nicht auf eine bestimmte Art und Weise aussieht, ist extrem schädlich für das Selbstbewusstsein und den Selbstwert einer Person. Jeder Mensch ist es wert, geliebt, respektiert und freundlich behandelt zu werden – unabhängig von Aussehen und Herkunft. Es liegt an uns allen, verinnerlichte Vorteile gegenüber anderen Menschen zu hinterfragen – insbesondere wenn wir selbst zu den Privilegierten gehören.

