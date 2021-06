10 wunderschöne Wörter über die Liebe, die das Herz berühren

Hast du schon mal für jemanden etwas empfunden, das du nicht in Worte fassen konntest? Vielleicht gibt es ja in anderen Sprachen einen passenden Ausdruck. Wir stellen dir 10 Begriffe über die Liebe vor, die dich ganz bestimmt berühren.

Einen Blick in einige fremde Sprachen zu werfen, universelle Prinzipien von Sprache zu erforschen und unterschiedliche Sprachen miteinander zu vergleichen, kann uns viele wertvolle Erkenntnisse liefern – über Kulturen, die Welt und vor allem über uns Menschen. Wir können darin zum Beispiel sehen, wie wir interpretieren, kommunizieren, denken und fühlen. Wer sich mit Sprachen auseinandersetzt, wird verstehen, dass es unterschiedliche Wege gibt, Kategorien zu bilden und Beziehungen zu begreifen. Doch genauso wird diese Person erkennen, was offenbar so wesentlich und grundlegend ist, dass es in allen Sprachen abgebildet wird. Beispielsweise die Unterscheidung von ich, du und sie. Oder gewisse Themenfelder – wie die Liebe.

Liebe ist etwas zutiefst Menschliches und verbindet uns unabhängig von unserer Herkunft, Geschichte und Weltanschauung. In den meisten Kulturen gibt es daher ein Konzept, das dem, was wir mit dem Wort "Liebe" verbinden, mindestens ähnlich ist. Im Zusammenhang mit diesem Konzept finden sich in den zahlreichen Sprachen unserer Welt jedoch jede Menge unterschiedliche Begriffe für Empfindungen und Gefühle, für die wir im Deutschen kein Wort haben – wobei es natürlich ebenso deutsche Ausdrücke im Bedeutungsfeld der Liebe gibt, die sich nur schwer bzw. mit Umschreibungen in andere Sprachen übersetzen lassen.

In seinem wundervollen Buch "Panda heißt auf Isländisch Bambusbjörn. Die schönsten Wörter der Welt" (YES) stellt der Psychologe David Tripolina Begriffe aus den unterschiedlichsten Sprachen zu verschiedenen Themen vor. In unserer Textgalerie haben wir die schönsten aus dem Bereich Liebe zusammengestellt.

Virahi (Hindi) Hast du auch schon einmal diese Erfahrung gemacht, dass du jemanden oder etwas erst so richtig zu schätzen wusstest, als es oder die Person weg war? "Virahi" bezeichnet im Prinzip genau das: Eine intensive Liebe oder Sehnsucht, die wir erst empfinden, wenn wir getrennt sind.

Dor (Rumänisch) Stell dir vor, du bist von einem Menschen getrennt, den du aus tiefstem Herzen liebst. Dieses schmerzhafte, schwer zu ertragende Gefühl der Sehnsucht und des Vermissens nennen Rumän:innen "dor".

Jeong (Koreanisch) Wärme, gegenseitiges Verständnis, Großzügigkeit und Nachsicht, freundliche Gesten und eine tiefe, emotionale Verbindung – eine Liebe, die von all dem geprägt ist, nennen Koreaner:innen "jeong".

Naz (Urdu) Wie fühlst du dich, wenn du weißt, dass dich jemand attraktiv findet und begehrt? Stolz? Sexy? Selbstbewusst? Pakistaner:innen empfinden in dieser Situation "naz".

Ya'aburnee (Arabisch) Es gibt vermutlich kaum einen schlimmeren Schmerz als die Trauer um eine geliebte Person. Von diesem Gefühl ist das arabische Wort "ya'aburnee" inspiriert. Es bezeichnet den Wunsch, vor dem Menschen zu sterben, den wir lieben, um niemals ohne ihn leben zu müssen. "Mögest du mich begraben" verbirgt sich wortwörtlich hinter dem Begriff.

Onsra (Serbisch) Manchmal befinden wir uns noch in einer Beziehung, spüren aber schon, dass sie nicht mehr lange halten wird. Im Serbischen spricht man dann von "onsra": Dem bittersüßen Gefühl beim "letzten Mal lieben", dass die Liebe bald enden wird.

Forelsket (Norwegisch) Kennst du das, wenn du frisch verliebt bist, dass du irgendwie die ganze Welt umarmen könntest? Alles fühlt sich so leicht an und so gut wie nichts kann dir die Laune verderben. Auf Norwegisch heißt diese Euphorie von Verliebten "Forelsket".

Gemas (Indonesisch) Apropos die ganze Welt umarmen: Der indonesische Begriff "gemas" bezeichnet eine Zuneigung, die wir so stark und intensiv empfinden, dass wir etwas Niedliches (z. B. einen Dackelwelpen) so fest umarmen möchten, dass wir es zerquetschen. Was ein einziges Wort nicht alles sagen kann ...!

Odnoliub (Russisch) Laut einigen Expert:innen brauchen wir in Sachen Liebe zwei Versuche, ehe wir bereit für die große Liebe sind. Ein "Odnoliub" scheint diese Regel zu widerlegen: Der russische Begriff bezeichnet eine Person, die nur eine einzige Liebe in ihrem Leben hat.

Retrouvailles (Englisch) Schon mal einen geliebten Menschen monate- oder sogar jahrelang nicht gesehen (und deswegen "dor" empfunden)? Dieses Glücksgefühl, das dich erfüllt, wenn du die Person endlich wiedertriffst, heißt im Englischen "retrouvailles" – wahrscheinlich aus dem Französischen stammend.

Neben den internationalen Wörtern, die wir in der Galerie aufgelistet haben, hat David Tripolina auch ein paar deutsche einzigartige Liebesbegriffe in sein Buch aufgenommen, zum Beispiel "Streicheleinheit" und "Techtelmechtel". Außerdem haben es die Wörter "Schäferstündchen", "Sehnsucht" und "Zweisamkeit" in seine Sammlung geschafft.

