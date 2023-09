Psychologie 3 Dinge, zu denen wir ab jetzt einfach mal "Nein" sagen

Es kann uns ganz schön schwerfallen, "Nein" zu sagen. Wir verraten dir, warum du es einfach mal tun solltest und welche positiven Auswirkungen es für dich haben wird.

Vier Buchstaben, ein Wort und ein großer Einfluss auf unser Wohlbefinden: Auch wenn es uns vielleicht nur schwer über die Lippen kommt oder wir vielleicht sogar Hemmungen davor haben, "Nein" zu sagen, sollten wir es einfach mal öfter laut aussprechen. Schließlich gibt es so einiges bei uns allen im Leben, was eine klare Absage verdient, die in vielen Fällen schon überfällig ist.

Psychologie: In diesen 3 Punkten sollten wir schlicht "Nein" sagen

Egal ob Bekannten, Freunden, Familie oder dem Chef gegenüber – die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, ist sehr wichtig. Im Video verraten wir, wie schnell du durch das Wort "Nein" glücklicher werden kannst.

Verwendete Quelle: hackspirit.com