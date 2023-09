Hawaii ist nicht nur ein traumhaft schönes Urlaubsziel, die jahrtausendealte Kultur bietet auch viele Weisheiten für ein glückliches Leben. Diese drei Übungen helfen dir, zufriedener und gelassener zu werden.

Die Menschen in Hawaii wurden unterdrückt, ausgebeutet und ihres Landes beraubt. Und dennoch hat dieses außergewöhnliche Volk es bis heute geschafft, sich seine Kultur und viele seiner Traditionen zu bewahren. Drei solche besonderen Traditionen können dich dabei unterstützen, Balance und Zufriedenheit in deinem Leben zu finden. So praktizierst du die Prinzipien Pono, Kuleana und Ha'aha'a.

3 hawaiianische Prinzipien für ein glückliches Leben

1. Pono – Aufrichtigkeit

Das Wort "Pono" heißt übersetzt so viel wie "Aufrichtigkeit" oder "Gerechtigkeit". Letztlich geht es dabei um die Balance im Leben, darum, weder zu sehr in das eine noch in das andere Extrem abzudriften. Dafür müssen wir achtsam bleiben und ehrlich einschätzen können, wenn uns etwas nicht guttut. Das ist manchmal alles andere als leicht – häufig ist es bequemer, die Augen zu verschließen und so weiterzumachen wie vorher. Aber wenn wir Pono praktizieren möchten, müssen wir uns unsere Probleme anschauen und handeln, bevor sie überhandnehmen.

Und das betrifft nicht nur Persönliches wie eine toxische Beziehung oder einen ungesunden Lebensstil, sondern auch gesellschaftliche Strukturen, für die wir nach dem Pono-Prinzip mitverantwortlich sind.

Aber woher wissen wir, dass wir aktiv werden müssen? Die Hawaiianer:innen glauben fest daran, dass wir tief in unserem Inneren spüren, wenn etwas nicht stimmt. Wir müssen nur ehrlich mit uns selbst sein.

So kannst du Pono üben:

Der Schlüssel zu Pono liegt im achtsamen Beobachten. Geh mit offenen Augen durch die Welt und höre in dich hinein, ob das, was du erkennst, richtig ist. Ebenso achtsam solltest du mit deinen eigenen Gefühlen umgehen. Sei ehrlich und lass alles da sein – Gutes wie Schlechtes. Am besten kannst du das in einer täglichen Meditation üben.

2. Kuleana – Lebenszweck

Übersetzt heißt "Kuleana" so viel wie "Verantwortung" oder "Privileg". Das Prinzip geht aber deutlich tiefer, es beschreibt nämlich unseren persönlichen Lebenszweck. Diesen "Purpose" zu finden und ihn täglich bestmöglich zu erfüllen, hilft uns, unser Leben sinnvoll zu gestalten.

Die Idee von Kuleana ist Tausende von Jahren alt und stammt aus einer Zeit, in der die hawaiianischen Menschen alle ihre ganz eigene Rolle in der Gesellschaft hatten. Dass jede Person ihre Rolle erfüllt, war die Voraussetzung dafür, dass die Gemeinschaft funktioniert. Und letztlich ist das auch heute noch so.

So kannst du Kuleana üben:

Mach dir Gedanken darüber, was deine Rolle, dein persönlicher Purpose ist. Das kann alles sein – von Kinderkriegen und Familienleben über Reisen bis hin zu politischer Verantwortung. Finde heraus, was du als sinnvoll für dein Leben erachtest, und richte deinen Alltag dann nach diesen Werten aus.

3. Ha'aha'a – Bescheidenheit

"Ha'aha'a" heißt auf Deutsch "Bescheidenheit". Das meint gar nicht unbedingt materielle Bescheidenheit, sondern eher das tief sitzende Verständnis, dass wir niemals alles wissen können. Hawaiianische Menschen gehen nach diesem Prinzip immer davon aus, dass jemand anders mehr zu einem Thema weiß als sie. Schon Kinder lernen, erst mal zu beobachten und zuzuhören, bevor sie handeln. Dabei geht es nicht darum, sich selbst kleinzuhalten, sondern einfach darum, Respekt vor der (Lebens-)Erfahrung und dem Wissen anderer zu haben.

So kannst du Ha'aha'a üben:

Wenn du das nächste Mal in einer Situation bist, in der dein erster Impuls ist, etwas zu sagen, halte inne: Höre erst mal in Ruhe zu und denke darüber nach, ob dein Beitrag das Gespräch und die Situation wirklich weiterbringt. Das schult deine Beobachtungsgabe und lässt dich bewusster durchs Leben gehen. Durch diese Bescheidenheit lernst du, zu agieren und nicht nur zu reagieren.

