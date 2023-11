Psychologie: 3 Manipulations-Tricks, auf die du bei Weihnachtsfeiern nicht hereinfallen solltest

Die Feiertage sollten eine Zeit der Freude und Harmonie sein. Doch sie bergen auch das Potenzial für herausfordernde zwischenmenschliche Situationen. Im Video decken wir drei Manipulations-Tricks auf, denen du auf den kommenden Weihnachtsfeiern begegnen könntest und wie du dich am besten vor ihnen schützt.

Die Weihnachtszeit ist angebrochen und mit ihr kündigen sich schon etliche Weihnachtsfeiern an, die gemeinsame Freude und festliche Stimmung versprechen. Doch egal ob im Büro, mit Freunden oder in der Familie – die festliche Jahreszeit bringt oft auch so manchen zwischenmenschlichen Stolperstein mit sich. Gerade wenn der Glühwein fließt und die Stimmung steigt, kann es zu Konflikten kommen – und auch zu extrem manipulativem Verhalten. Wie navigieren wir geschickt durch diese sozialen Gewässer?

Psychologie: Navigiere geschickt durch zwischenmenschliche Fallstricke bei Weihnachtsfeiern

Damit du während der Weihnachtsfeier im Familienkreis oder im Büro nicht den manipulativen Spielchen deiner Mitmenschen zum Opfer fällst, lernst du hier drei besonders häufige Tricks kennen, die gerade bei Feierlichkeiten häufig zum Einsatz kommen. Im Video stellen wir sie dir vor und erklären außerdem, wie du die Situation erkennst und prompt elegant entschärfen kannst.

