Psychologie 3 Sätze, die jede aufrichtige Entschuldigung braucht

Nichts ist schlimmer als eine Entschuldigung, die nicht glaubwürdig rüberkommt. Diese drei Sätze sind deshalb besonders wichtig, wenn ihr um Verzeihung bittet.

Fehler passieren uns allen mal - das kann oft nerven, lässt sich aber einfach nicht verhindern. Schlimmer ist, wenn jemand sich hinterher entschuldigt und uns dabei das Gefühl gibt, dass ihm die Sache eigentlich gar nicht leidtut. Das tun manche Leute natürlich mit Absicht – doch wenn ihr diesen Eindruck nicht bei euren Entschuldigungen erwecken möchtet, zeigen diese drei Sätze, dass ihr es wirklich ernst meint.

Psychologie: Drei Punkte, die Entschuldigungen glaubwürdig machen

Schließlich ist es unangenehm genug, dass es einen Anlass gibt, für den wir uns überhaupt entschuldigen müssen – das letzte, was wir dann noch brauchen, ist eine Verschlimmerung der Situation durch die falschen Worte. Eine Garantie, dass euer Gegenüber euch am Ende verzeiht, gibt es natürlich nicht, aber mit diesen Sätzen ist deutlich, dass ihr die aktuellen Umstände wirklich bedauert und euch leidtut, was vorgefallen ist. Im Video erfahrt ihr mehr!

Verwendete Quelle: Greater Good Magazine, Psychology Today