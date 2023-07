Empathie ist eine der zentralen Eigenschaften für ein erfolgreiches menschliches Miteinander. Es gibt ganz unterschiedliche Typen empathischer Menschen – Heyoka-Empath:innen teilen dabei eine ganz besondere Eigenschaft.

Je besser wir uns in andere Menschen hineinversetzen können und nachfühlen können, was in ihnen vorgeht, desto besser kommen wir vermutlich mit ihnen aus. Deshalb ist Empathie eine unglaublich wertvolle Eigenschaft, in Freundschaften, in Beziehungen, aber auch im beruflichen Kontext.

Heyoka-Empath:innen sind ein besonderer Typ unter den einfühlsamen Menschen. Nicht nur haben sie eine sehr hohe emotionale Intelligenz, sie sind auch mit viel Humor gesegnet. Und den können sie wunderbar einsetzen, um schwierige Situationen zu erleichtern und die Stimmung zu verbessern, wenn es mal brenzlig wird. Vielleicht machen sie einen Witz auf ihre eigenen Kosten, damit ihr Gegenüber sich besser fühlt, oder einen Spaß, der der unangenehmen Situation ihre Ernsthaftigkeit nimmt.

Was genau ist ein Heyoka-Empath?

Das Wort "Heyoka" stammt aus einer indigenen Sprache der Native Americans, der amerikanischen Ureinwohner:innen. Es bedeutet übersetzt so viel wie "heiliger Narr" oder "heiliger Spaßvogel". Und ein Heyoka-Empath oder -Empathin soll mit den humoristischen Fähigkeiten Heilung in schwierige Situationen bringen können. Dabei geht es nicht um dumme Witze, sondern um kluge, empathische Aussagen und Handlungen, mit denen sich das Gegenüber meist schnell besser fühlt und die Situation entschärft wird.

Neben den generellen Merkmalen empathischer Menschen teilen Heyoka-Empath:innen noch einige weitere Eigenschaften. An diesen Zeichen erkennst du, dass auch du diese Fähigkeiten hast.

Diese subtilen Anzeichen sprechen dafür, dass du zu den Heyoka-Empathen gehörst

1. Du bist sehr ehrlich

Ein:e Heyoka-Empath:in ist typischerweise sehr ehrlich. Dabei achtet die Person natürlich darauf, ihr Gegenüber nicht unnötig zu verletzen – schließlich gehört Empathie zu ihren Kerneigenschaften. Aber Heyoka-Empath:innen halten ihren Mitmenschen häufig den Spiegel vor und sprechen unangenehme Wahrheiten aus, vor denen andere lieber Reißaus nehmen. Wenn es schwierig wird, ist ein:e Heyoka-Empath:in genau der:die Richtige, um ehrliches Feedback zu geben und zu spiegeln, was gerade passiert. Mit dem klugen und einfühlsamen Humor schafft er:sie das, ohne die Situation eskalieren zu lassen.

2. Du bist kreativ

Sehr kreative Menschen sind häufig Heyoka-Empath:innen. Denn genau diese Kreativität hilft ihnen dabei, sensibel, klug und humorvoll mit ihren Mitmenschen und schwierigen Situationen umzugehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, die eine blühende Fantasie und viel Abenteuerlust besitzt, Heyoka-Empath:in ist, ist daher hoch.

3. Du bist introvertiert

Das hohe Maß an Empathie und die Fähigkeit, komplexe zwischenmenschliche Themen mit Humor und Einfühlungsvermögen zu lösen, kosten Kraft. Und auch, um die Gefühle anderer so gut lesen und verarbeiten zu können, müssen empathische Menschen sehr viel Energie aufwenden. Deshalb sind gerade Heyoka-Empath:innen häufig eher introvertiert und brauchen genug Zeit und Raum für sich, um ihre Batterien wiederaufzuladen. Denn nur, wenn wir einen vollen emotionalen Akku haben, können wir für andere da sein. Das wissen Heyoka-Empath:innen und nehmen sich deshalb bewusst Zeit für Selfcare.

Verwendete Quellen: yourtango.com, medium.com