Nett zu anderen zu sein und zu ihrem Fußabtreter zu mutieren, ist ein schmaler Grat. Woran du merkst, dass du dir zu viel gefallen lässt.

Es gibt Menschen, die wollen immer den Ton angeben und sagen, wo es langgeht. Andere wiederum fügen sich den Wünschen und Bedürfnissen ihres Umfelds, sie trauen sich vielleicht nicht so richtig zu sagen, was ihnen wichtig ist oder wenn sie etwas verletzt. Wie bei so vielem im Leben kommt es auch hier auf die richtige Balance an. Wer nur sich selbst und die eigene Sicht wahrnimmt, tut sich genauso wenig einen Gefallen wie mit dem Gegenteil. Wenn wir uns aber ständig von anderen ausnutzen lassen, schadet das langfristig definitiv unseren Beziehungen.

Grundsätzlich ist nichts falsch daran, sich auf andere einzustellen und empathisch darauf zu reagieren, wie unser Gegenüber sich gerade fühlt. Das ist sogar ein wichtiger Bestandteil von sozialer und emotionaler Intelligenz. Aber wenn wir anderen zu viel Macht über uns geben und uns schlecht behandeln lassen, ohne die Person in ihre Schranken zu weisen, entwickelt sich schnell ein toxisches Beziehungsmuster. Und das kann sowohl in Partnerschaften als auch in Freundschaften oder ganz anderen zwischenmenschlichen Beziehungen entstehen. Diese Warnsignale solltest du beachten.

Diese subtilen Anzeichen sprechen dafür, dass du dir zu viel von anderen gefallen lässt

1. Dir fällt es schwer, deine Bedürfnisse zu formulieren

Damit andere wissen, dass uns etwas stört oder dass wir bestimmte Bedürfnisse haben, ist eine Sache unerlässlich: dass wir ihnen genau das mitteilen. Denn niemand kann unsere Gedanken lesen. Fällt es dir aber sehr schwer, deine Wünsche und Gefühle zu formulieren – vielleicht sogar dir selbst gegenüber –, ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass du zu viel mit dir machen lässt. Natürlich ist es niemals okay, eine andere Person schlecht zu behandeln, aber es liegt auch in deiner Verantwortung, dem Menschen, der nicht gut zu dir ist, klare Grenzen aufzuzeigen.

2. Du spielst schlechtes Verhalten herunter

"Ach, so schlimm war das doch gar nicht", "Ich weiß ja, dass er das nicht so gemeint hat" – ertappst du dich häufig bei solchen oder ähnlichen Gedanken oder Aussagen? Wenn du ständig das schlechte Verhalten anderer entschuldigst und herunterspielst, kann das ein Warnsignal dafür sein, dass du dir zu viel gefallen lässt. Es kann sich nur etwas ändern, wenn du die Person wissen lässt, dass es nicht in Ordnung ist, wie sie dich behandelt. Deine Freundin kommt zu wirklich jedem eurer Treffen mindestens 20 Minuten zu spät? Stressiges Leben hin oder her – das ist respektlos dir und deiner Zeit gegenüber. Dieses Verhalten herunterzuspielen, um den Konflikt zu vermeiden, bringt euch am Ende beide nicht weiter.

3. Du bist der Back-up-Plan

Vielleicht fragt der Mann, den du gerade kennengelernt hast, dich immer erst im letzten Moment, ob du etwas mit ihm unternehmen möchtest. Oder deine Freundin antwortet dir nur auf etwa jede dritte Nachricht und meldet sich von sich aus nur, wenn sie Hilfe braucht. Es lässt sich leider nicht beschönigen: Für diese Personen bist du der Back-up-Plan. Der Mensch, der immer da ist, wenn man ihn braucht, sich nicht beschwert, aber zum Glück auch keine Forderungen stellt – wie praktisch! Wenn wir keine klaren Grenzen setzen, wird es immer Menschen geben, die uns ausnutzen und nicht so behandeln, wie wir das verdient haben.

