Psychologie 3 Tipps, wie deine besten Freundschaften ein Leben lang halten

Auch die engsten Freundschaften können mit den Jahren verblassen, wenn wir nicht aufpassen. Mit diesen Tipps bleiben euch eure kostbarsten Verbindungen erhalten.

Wirklich gute Freundschaften sind selten: Die meisten von uns sind froh, eine wirklich enge Freundin zu haben, der wir blind vertrauen und alles erzählen können und nur sehr selten hört man von Menschen, die mehr als drei Menschen im Freundeskreis haben, die ihnen so nahestehen. Diese Art von Freundschaft ist kostbar – und leider nicht immer für die Ewigkeit gesichert, so sehr wir uns das auch wünschen.

Psychologie: 3 Tipps, die eine Freundschaft erhalten

Gerade wenn wir jünger sind, ist eine Freundschaft oft ein Selbstläufer: Man sieht sich ständig, unternimmt viel zusammen und wird durch gemeinsame Erlebnisse zusammengeschweißt. Doch mit den Jahren kann dieser Kontakt unbemerkt immer weniger werden – bis wir uns plötzlich dabei ertappen, dass wir monate- oder sogar jahrelang nicht mehr mit unserer besten Freundin gesprochen haben. Ganz ohne Streit oder böse Absicht, nur weil das Leben andere Pläne hatte. Vielen Menschen ist dann die Gesamtsituation so unangenehm, dass sie sich gar nicht mehr melden – denn wie soll man auch einer einst so guten Freundin eine lange Funkstille erklären, für die es gar keinen Anlass gab?

Freundschaften fürs Leben: So funktioniert's!

Die gute Nachricht ist: Niemand muss da ein schlechtes Gewissen haben, denn meistens geht es ja beiden Menschen der Freundschaft ähnlich in dieser Situation. Wir alle freuen sich, wenn sich eine alte Freundin nach langer Zeit zurückmeldet - schöner ist aber natürlich, wenn es gar nicht erst soweit kommt, dass der Kontakt unwillkürlich abbricht. Um genau das zu verhindern, muss eine Freundschaft nur aktiv erhalten werden, was wie ein Job klingt, aber in Wahrheit allen Beteiligten automatisch mehr Spaß und eine engere Verbindung zueinander bringt. Im Video seht ihr, mit welchen Tipps ihr eure kostbarsten Freundschaften ein Leben lang genießen könnt.

Verwendete Quelle: self.com