Schon wieder den Namen unseres Gegenübers vergessen? Ist peinlich, aber passiert uns allen - hier erfahrt ihr, wie ihr die Situation in Zukunft vermeiden könnt.

"Wie hieß er gleich noch mal?" - diese Frage ist bestimmt jedem von uns bereits einmal durch den Kopf geschossen. Doch was macht man, wenn man sich partout nicht mehr an den Namen erinnern kann? Die gute Nachricht ist, dass es drei Tricks gibt, die dir dabei helfen können, das dir das so schnell nicht wieder passiert.

Einfach und effizient - so merkst du dir ganz einfach Namen

Denn mal ganz ehrlich: Kein Mensch kann sich wirklich alle Namen dauerhaft merken, die er vielleicht genau einmal vor langer Zeit bei einer Vorstellung gehört hat. Trotzdem ist es natürlich besser, wenn es erst gar nicht zu der unangenehmen Situation kommt: Im Video verraten wir dir drei Tricks, wie du dir Namen ganz einfach merken kannst.

Verwendete Quelle: fatherly.com