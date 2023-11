Wir können uns das Leben gegenseitig schwer machen – oder so miteinander umgehen, dass es sich für alle Beteiligten leichter anfühlt. Und für Letzteres müssen wir nicht einmal viel investieren.

In gewisser Weise ist es ein Rätsel, dass die Welt und das Leben an einigen Stellen so unfassbar hart, kalt und schwer sind. Menschen zumindest, jedenfalls die meisten, scheinen gar nicht viel mehr zu wollen, als in Frieden, Sicherheit und Harmonie mit- und nebeneinander her zu leben und sich dabei an möglichst viel Schönem zu erfreuen. Offenbar genügt ein Wunsch oder eine Absicht nicht, um in der Realität Streit, Konkurrenz und sonstige Kämpfe zu vermeiden.

Auch die folgenden Gesten werden vermutlich nicht von heute auf morgen den Weltfrieden herbeiführen. Doch sie können immerhin bewirken, dass es durch uns dem einen oder anderen Menschen in unserem Umfeld hin und wieder etwas besser geht – und uns vielleicht gleich mit.

Unterschätzte Kleinigkeiten, durch die du anderen ein gutes Gefühl gibst

Um einen Gefallen bitten.

Niemandem zur Last fallen, immer schön unabhängig bleiben, ja keine Schwäche zeigen – viele Menschen folgen genau solchen Regeln in ihrem Alltag, wenn sie sich darum bemühen, alles, was irgendwie geht, allein zu machen und ihre Mitmenschen möglichst wenig in ihre Angelegenheiten mit einzubeziehen. Dabei hätte die Alternative, andere um Hilfe oder Gefallen zu bitten, nicht nur den Vorteil, dass dadurch das eine oder andere leichter zu bewältigen wäre: Die meisten Menschen fühlen sich gut, wenn sie anderen Leuten helfen können. Es kann ihr Selbstbewusstsein stärken und ein Glücksgefühl auslösen. Darüber hinaus spüren sie, dass sie jemand ernst nimmt und ihnen vertraut. Und wer keinen Gefallen und keine Hilfe braucht oder möchte, kann übrigens ebenso gut nach einer Einschätzung, Meinung oder einem Ratschlag fragen – sofern daran ehrliches Interesse besteht.

Nach etwas erkundigen, was die Person gerne macht.

Ein sehr zuverlässiger Weg zu erreichen, dass sich andere Menschen in einem Gespräch wohlfühlen, sich gerne daran beteiligen und es als angenehm und aufbauend erleben, ist, sie von etwas erzählen zu lassen, das sie begeistert. Ob es das Buch ist, das sie gerade lesen, der Urlaub, der in Kürze ansteht, die Vögel auf ihrer Terrasse, für die sie eine Futtersäule aufgehängt haben, oder gute Restaurants, die sie in letzter Zeit besucht haben, die meisten Menschen sind sehr dankbar und freuen sich darüber, wenn sich andere für ihre Leidenschaften interessieren – und manchmal können Euphorie und Freude bekanntlich sogar abfärben.

Etwas teilen, das dich beschäftigt.

Sehr viele Menschen haben sehr viele Gedanken und Gefühle, von denen sie denken, sie wären damit allein – und beziehungsweise oder sie wären banal. Schwierigkeiten, gewisse Entscheidungen zu treffen. Überforderung im Sozialleben und Alltag. Probleme, sich mit dem Winter zu arrangieren. Sie verurteilen sich im Stillen, schämen sich für das, was in ihnen vorgeht, und behalten es für sich. Was dadurch vielen Menschen entgeht: Dass das, was sie beschäftigt, andere genauso beschäftigt. Dass wir uns alle weitaus ähnlicher sind, als wir manchmal vermuten, und dass wir ähnliche Sorgen, Nöte, Unsicherheiten haben. Das wiederum zu erleben, dass wir mit dem, was wir durchmachen, nicht allein sind, tut fast allen Menschen gut. Es entschärft die Selbstverurteilung, mindert den Scham, schenkt ein Gefühl von Verbundenheit und Erleichterung. Wer es also schafft, sich zu überwinden und einer anderen Person etwas anzuvertrauen, was eher schambehaftet ist, tut damit in der Regel sich selbst einen großen Gefallen und dieser anderen Person, die sich wahrscheinlich darin wieder erkennt.

