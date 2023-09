Psychologie 3 Warnzeichen, dass du klare Grenzen ziehen musst

von Leonie Waldeck Fühlst du dich oft überwältigt von Erwartungen anderer und ziehst dich zurück, wenn der Druck zu groß wird? Hier siehst du, woran du merkst, dass du mehr klare Grenzen im Leben ziehen solltest.

Das kennst du vielleicht auch: Das ständige Gefühl, nicht genug zu sein, immer "Ja" zu sagen und dabei die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Es zerrt an uns, lässt uns unsichtbar fühlen und manchmal vergessen wir, dass unser eigenes Glück genauso zählt, wie das der anderen. Was macht das mit uns? Ein beständiger innerer Konflikt, ein ständiges Hin und Her zwischen dem Wunsch, anderen zu gefallen und der Sehnsucht, sich selbst treu zu bleiben. Aber keine Sorge: Es gibt Wege, wie du aus diesem Hamsterrad ausbrechen und ein authentischeres, erfüllteres Leben führen kannst.

Psychologie: So merkst du, dass du mehr gesunde Grenzen setzen solltest

Oft entstehen diese Stresssituationen dadurch, dass du dich nicht ausreichend genug abgrenzt und deine Mitmenschen sich ständig mit ihren Bedürfnissen und Forderungen an dich wenden. Doch du selbst darfst dabei natürlich nicht untergehen und in den Hintergrund treten – im Video siehst du drei sichere Zeichen, dass es an der Zeit ist, mehr gesunde Grenzen für dich durchzusetzen.

Quelle: psychologytoday.com