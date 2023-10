Psychologie 3 Zeichen, dass andere Menschen von dir eingeschüchtert sind

Wenn sich andere Menschen uns gegenüber komisch verhalten, könnte es daran liegen, dass wir sie unbewusst einschüchtern – an diesen Zeichen könnt ihr erkennen, ob euer Gesprächspartner sich euch unterlegen fühlt.

Unser Gegenüber fühlt sich sichtlich nicht wohl – doch woran kann es liegen? Menschen reagieren auf verschiedenste Weise, wenn sie sich in einer Situation unwohl oder eingeschüchtert fühlen. Oft sind es kleine Hinweise in ihrem Verhalten, die verraten, dass sie sich nicht ganz sicher fühlen.

Psychologie: 3 Zeichen, dass jemand von dir eingeschüchtert ist

Körpersprache und verbale Hinweise können viel darüber verraten, ob jemand in deiner Gegenwart eingeschüchtert ist. Im Video gehen wir näher darauf ein, welche Anzeichen dir verraten können, dass jemand sich in deiner Nähe nicht ganz wohl fühlt – und wie du dich in der Situation am besten verhältst.