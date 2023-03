Es gibt Frauen, die strahlen eine unbändige Lebensfreude aus. Die kommt aber meist nicht von ungefähr – denn diese Frauen pflegen Gewohnheiten, die ihnen dabei helfen, positiv durchs Leben zu gehen.

Manche Menschen brauchen nur einen Raum betreten, und plötzlich scheint die Umgebung ein paar Grad wärmer und das Licht ein wenig heller. Sie strahlen Lebensfreude und Glück aus. Wie machen die das nur? Zauberei? Drogen? Keine Panik, eine positive Ausstrahlung ist kein Hexenwerk. Denn diese Menschen – vor allem Frauen – haben meist eine Reihe an guten und gesunden Gewohnheiten, die sie regelmäßig pflegen. Und die sorgen fast automatisch dafür, dass diese Frauen ihr Umfeld mit nur einem Lächeln verzaubern können.

Diese 4 Gewohnheiten pflegen Frauen, die eine positive Ausstrahlung haben

1. Sie umgeben sich mit den richtigen Menschen

Wir selbst können so positiv und offen sein, wie wir möchten – wenn wir die falschen Menschen um uns herum haben, zieht uns das automatisch runter. Energievampire und Dauernörgler:innen dimmen selbst das hellste Licht. Wir können uns natürlich nicht in jeder Lebenslage aussuchen, mit wem wir interagieren. In der Familie, im Job oder im Supermarkt gibt es manchmal Menschen, die uns nicht guttun, die wir aber hin und wieder einfach ertragen müssen.

Was wir aber durchaus in der Hand haben, ist die Energie, die wir selbst in diese Menschen investieren. Deine Kollegin ist immer negativ und zieht damit auch dich runter? Arbeite professionell mit ihr zusammen, aber verbring die Mittagspause lieber mit Personen, die dir Energie schenken, statt sie dir zu stehlen.

Und wenn du einer Situation mit einem solchen Menschen nicht entkommen kannst, versuch, die Negativität nicht zu sehr an dich heranzulassen. Lass dich davon nicht noch mehr einnehmen, indem du hinterher die ganze Zeit darüber sprichst, wie furchtbar die Person ist.

2. Sie verlassen ihre Komfortzone

Frauen mit einer positiven Ausstrahlung wissen, was ihnen guttut und wo sie sich wohlfühlen. Danach richten sie ihr Leben aus. Aber gleichzeitig sind sie sich auch darüber im Klaren, dass Wachstum nur außerhalb dieser Komfortzone stattfinden kann. Sie stellen sich deshalb bewusst immer wieder neuen Herausforderungen, die sie auch mal an ihre Grenzen bringen. Denn nur so können sie sich weiterentwickeln.

3. Sie verbringen Zeit allein

Der Mensch ist ein soziales Wesen, das andere Menschen um sich herum braucht. Aber genauso wichtig ist es auch, dass wir hin und wieder Zeit mit uns alleine verbringen. Zum Verarbeiten und Reflektieren – und einfach zum Ausruhen. Damit wir wahre Lebensfreude verspüren und die auch ausstrahlen, brauchen wir diese Me-Time. Auch Frauen, die die Gesellschaft anderer genießen und dort strahlen, wissen, dass sie regelmäßig Zeit für sich brauchen, um ihre Akkus wieder aufzuladen.

4. Sie setzen Prioritäten

In unserer modernen Welt prasseln ständig Informationen auf uns ein, ständig will jemand etwas von uns. Bei Frauen ist das häufig noch stärker ausgeprägt – Stichwort Mental Load. Sie tragen häufig die Hauptverantwortung für Familie und Kinder, den Terminkalender, Geschenke für die Schwiegereltern, und, und, und. Und dann kommen erst die Erwartungen der Arbeitswelt und Freund:innen.

Wir können es nicht allen recht machen. Das wissen kluge und positive Frauen und haben es sich deshalb zur Gewohnheit gemacht, die richtigen Prioritäten zu setzen. Egal, wie viel sie jonglieren können, auch ihr Tag hat nur 24 Stunden. Deshalb überlegen sie sich genau, was wirklich wichtig ist. Und haben so noch genug Kraft für sich selbst und die Dinge, die ihnen guttun. Und das merkt man auch ihrer Ausstrahlung an.

