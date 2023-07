Eckst du häufig an – oder fällt dir der Umgang mit Menschen leicht? Das hängt vor allem damit zusammen, wie es um deine soziale Intelligenz bestellt ist.

Es gibt unterschiedliche Arten von Intelligenz – einige Menschen sind zum Beispiel analytisch sehr begabt (und waren vermutlich früher in Mathe ein Ass), während andere eher kreativ und sprachlich talentiert sind – dafür aber in logischen Aufgaben versagen. Eine wichtige Rolle spielen in der Psychologie inzwischen aber auch Komponenten wie die emotionale oder soziale Intelligenz.

Das Konzept der sozialen Intelligenz stammt ursprünglich von dem US-Psychologen Edward Thorndike, der 1920 Intelligenz in drei Aspekte einteilte: Die abstrakte Intelligenz meint die Fähigkeit, Ideen zu verstehen und damit zu arbeiten. Bei mechanischer Intelligenz geht es darum, wie gut wir mit Objekten umgehen und sie verstehen. Und soziale Intelligenz bezieht sich darauf, wie gut ein Mensch mit anderen Menschen klarkommt und sich in sie hineindenken und -fühlen kann.

Wer sozial intelligent ist, besitzt häufig ein sehr gutes Reflexionsvermögen, viel Empathie und ausgeprägte soziale Fähigkeiten. Einige Aussagen kämen solchen Menschen daher kaum über die Lippen. Zum Beispiel diese hier:

Diese Sätze würden sozial intelligente Menschen nicht sagen

1. "Diese Idee ist Blödsinn"

Sozial intelligente Menschen vermeiden es, in absoluten Aussagen zu sprechen. "Diese Idee ist Quatsch" wäre eine solche. Denn wer sozial intelligent ist, maßt sich nicht an, so definitiv über etwas zu urteilen. Stattdessen würde diese Person vermutlich sagen: "Davon halte ich nicht viel" oder "Meiner Meinung nach bringt uns das nicht weiter". Sie hat kein Problem damit, ihre Meinung zu äußern – macht aber deutlich, dass sie genau das ist: eine subjektive Meinung, kein allgemeingültiges Urteil.

2. "Das ist ein unangenehmer Mensch"

Soziale Intelligenz beinhaltet die Fähigkeit, zwischen dem Wert eines Menschen und dessen Handlungen, Meinungen oder Aussagen zu unterscheiden. Natürlich finden wir es mal doof, was jemand tut, oder sind mit einer politischen Haltung ganz und gar nicht einverstanden. Aber sozial intelligente Personen wissen, dass jemand nicht per se gut oder schlecht ist – sondern dass jeder Mensch ein komplexes Wesen mit ganz verschiedenen Eigenschaften ist, das gute, kluge und altruistische Dinge genauso tut wie schlechte, dumme und egoistische.

3. "Immer musst du übertreiben!"

Generalisierungen sind der Feind eines sachlichen und friedlichen Miteinanders. Das wissen sozial intelligente Menschen und würden ihrem Gegenüber deshalb nicht an den Kopf knallen, dass es "nie den Müll rausbringt" oder "immer auf diese Art reagiert". Stattdessen würde eine sozial intelligente Person erklären, wie sie sich mit der konkreten Situation fühlt oder wie etwas aus ihrer Perspektive wirkt. So lassen sich die meisten Konflikte entschärfen, anstatt sie weiter anzuheizen.

4. "Du hast gar keinen Grund, traurig zu sein"

Eine sozial intelligente Person würde niemals die Gefühle eines anderen Menschen entwerten. Wenn eine Freundin ihr also erzählt, dass sie heute sehr traurig ist, würde sie ihr nicht antworten: "Dein Leben ist so toll, du hast doch gar keinen Grund dafür, dass es dir schlecht geht." Denn sozial intelligente Menschen würden niemand anderem die eigenen Gefühle absprechen – selbst wenn sie diese persönlich nicht nachvollziehen können.

Verwendete Quellen: huffpost.com, psychologytoday.com