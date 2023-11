Manche Menschen sind kompliziert, andere gar nicht. Diese Sätze sind besonders typisch für unkomplizierte Personen.

Menschen sind ebenso wie die meisten anderen Lebewesen alles andere als langweilig und einfach zu durchschauen. Wenn uns eine Person als unkompliziert erscheint, heißt das somit keineswegs, dass sie simpel, trivial oder berechenbar wäre. Vielmehr bedeutet es, dass sie eine gewisse Klarheit, Logik und Verständlichkeit an den Tag legt – sie handelt in einer Weise, in der wir leicht einen Sinn erkennen und auf die wir uns einstellen können.

Aus diesem Grund empfinden wir unkomplizierte Menschen meist als angenehm. Sie bekommen uns gut und oft ist die Art, wie sie leben und der Welt entgegentreten, auch für sie gesund. Folgende Sätze sind besonders typisch für unkomplizierte Menschen.

Wer diese Sätze sagt, ist besonders unkompliziert

1. "Wie meinst du das?"

Unkomplizierte Menschen rätseln nicht großartig oder interpretieren stundenlang, was hinter bestimmten Aussagen ihrer Mitmenschen steckt. Im Zweifel fragen sie einfach und ganz direkt nach. Falls sie etwas nicht durch Nachfrage klären können, lassen sie es auf sich beruhen und beschäftigen sich nicht weiter damit. Sie unterstellen anderen Personen grundsätzlich keine bösen Absichten und gehen davon aus, dass sie alles, was eventuell zu besprechen wäre, besprechen werden, wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist.

2. "Ich habe (jetzt/später/morgen/keine) Zeit."

Unkomplizierte sind typischerweise spontan und dazu in der Lage, sich kurzfristig zumindest einen Moment lang Zeit zu nehmen. Ihnen fällt es leicht, ihre Pläne anzupassen und ihre Lebenszeit frei, flexibel und ohne Verbissenheit zu gestalten, wenn etwas Wichtiges und Unerwartetes geschieht.

Auf der anderen Seite können unkomplizierte Menschen in der Regel klar sagen und entscheiden, wann sie für eine Verabredung verfügbar sind und wann nicht. Sie wissen, wie viel ihrer Zeit sie verplanen und wie viel sie sich frei halten möchten, um sich wohl zu fühlen und das, was sie zusagen, wirklich genießen und erleben zu können.

3. "Darum kümmern wir uns, wenn es so weit ist."

Unkomplizierte Menschen sind meist geduldig und bleiben gelassen, bis es an der Zeit ist, zu handeln. Sie greifen den Dingen nicht vor und sorgen sich nicht um Probleme, die jetzt noch keine sind – und die sich womöglich in Luft auflösen, ehe sie welche werden. Unkomplizierte Menschen priorisieren stets das, was in diesem Moment wichtig ist. In den meisten Fällen sind sie mit dieser Strategie erfolgreich und selten gestresst.

4. "Darauf habe ich keine Lust."

Unkomplizierte Menschen brauchen keine Ausreden, um etwas nicht zu tun. Sie müssen auch keine Pro-Kontra-Listen erstellen, um zu entscheiden, was sie möchten und was nicht. Ihnen genügt ihr Gefühl: Wenn sie spüren, dass sie keine Lust zu etwas haben (das sie nicht machen müssen), stehen sie dazu und kommunizieren es offen.