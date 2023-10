Niemand hat es verdient, von oben herab behandelt zu werden – mit diesen vier Sätzen lenkt ihr das Gespräch schnell wieder in ein respektvollere Richtung.

"Nein, Sie verstehen das einfach nicht, lassen Sie mich erklären ...": Wenn du jemals das Gefühl hattest, dass jemand mit dir spricht, als wärst du weniger klug oder kompetent, dann weißt du, wie herablassende Kommunikation sich anfühlt. Oft wird diese abwertende Form der Kommunikation als Ausdruck eines (oft eingebildeten) Rangunterschieds verwendet. Wie man es dreht und wendet: Arrogante, herablassende Gesprächspartner nerven und können uns das Gefühl geben, als würden wir auf eine niedrigere Stufe gestellt, und unsere Talente und Errungenschaften seien nichts wert.

Psychologie: Was tun bei arroganten Gesprächspartnern?

Ein prominentes Beispiel ist "Mansplaining", ein Neologismus aus den Wörtern "Mann" und "erklären". Obwohl der Name geschlechtsspezifisch klingt, ist dies eine Form der herablassenden Kommunikation, die von Menschen jeglichen Geschlechts angewendet werden kann. Doch wenig überraschend zeigen Studien, dass Frauen diese Form der Kommunikation als besonders negativ wahrnehmen. Caitlin Briggs, Forscherin an der Michigan State University, erläuterte, dass Frauen häufig das Gefühl haben, ihre Kompetenz werde wegen ihres Geschlechts angezweifelt. Männer scheinen sich im Vergleich weniger an herablassender Kommunikation durch Frauen zu stören.

Eines ist sicher: Niemand von uns sollte sich derartiges Verhalten gefallen lassen oder schweigend hinnehmen, dass die eigene Intelligenz oder Fähigkeiten untergraben werden. Nur: Wie reagieren wir am besten auf dieses herablassende Verhalten? Eine schlagfertige Antwort fällt uns oft erst später ein und eine direkte Konfrontation kommt vielen von uns in so einer Gesprächssituation auch etwas übertrieben vor. Im Video seht ihr vier Sätze, mit denen ihr direkt auf das arrogante Verhalten eures Gesprächspartners reagieren könnt und ihm elegant den Wind aus den Segeln nehmt.