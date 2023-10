Von himmelhoch juchzend bis zu Tode betrübt – die Laune mancher Menschen scheint auf und ab zu springen wie ein Jojo. Wie geht man mit solchen launischen Exemplaren am besten um?

Man sieht es ihr oft schon am Gesichtsausdruck an, manchmal reicht schon ein Blick auf den Mundwinkel, und wir wissen, dass wir am besten erst mal einen weiten Bogen um diese Person machen. Launische Menschen sind eine ziemliche Herausforderung – vor allem für ihr Umfeld. Manchmal geht es aber nicht anders, wir müssen mit ihnen interagieren, weil sie ein Teil unserer Familie oder unseres Jobs sind. Wir haben vier Strategien, wie du souverän mit unberechenbaren Menschen umgehst, ohne dir selbst die Laune verderben zu lassen.

4 Tipps, die dir helfen, besser mit launischen Menschen umzugehen

1. Lass dich nicht runterziehen

Auch wenn es schwerfällt: Versuch, solange es irgendwie geht, freundlich zu bleiben. Lass dich nicht von der schlechten Laune deines Gegenübers anstecken – auch wenn die Person es hartnäckig versucht. Dass du selbst deine Gefühle einigermaßen regulieren kannst, ist die Voraussetzung dafür, dass ihr beide die Situation unbeschadet übersteht. Also: Erst mal tief durchatmen!

2. Finde heraus, was das Problem ist

Klingt so naheliegend, und doch ist das oft nicht das Erste, das wir tun, wenn jemand um uns herum schlechte Laune hat. Frage die Person also, was genau sie stört. Je nachdem, wie reflektiert dein Gegenüber ist, wird er:sie dir das beantworten und sich alleine dadurch vielleicht schon beruhigen – oder sich nur noch mehr aufregen. Ist Letzteres der Fall, hast du es zumindest sachlich und empathisch probiert.

3. Ablenken

Als Nächstes könntest du versuchen, die Aufmerksamkeit der Person subtil auf etwas anderes zu lenken. So schaffst du es vielleicht, sie von ihren wechselnden Launen abzulenken und die Situation ein wenig zu entschärfen.

4. Klare Grenzen setzen

Lässt die Person aber trotzdem ihre Launen und ihren Frust bei dir ab, ohne Rücksicht auf deine Gefühle, hilft es alles nichts: Du musst deutlich sagen, dass du so nicht behandelt werden möchtest. Natürlich gilt es auch hier, freundlich zu bleiben. Aber bei allem Verständnis für die Situation und Gefühle, die dein Gegenüber vielleicht gerade belasten: Wenn jemand zu weit geht und vielleicht sogar persönlich oder aggressiv wird, müssen wir dieser Person klare Grenzen aufzeigen.

Im schlimmsten Fall häufen sich die unangenehmen Situationen mit diesem launischen Menschen. Vielleicht hast du irgendwann das Gefühl, dass du nicht mehr an die Person herankommst. Wenn es gar nicht anders geht und die Person nicht bereit ist, an ihren Launen und ihrem Umgang mit anderen zu arbeiten, hilft am Ende nur eins: Du solltest diesen Energievampir aus deinem Leben streichen – oder zumindest den Kontakt minimieren, sofern es eure Beziehung und die äußeren Umstände zulassen.

Verwendete Quellen: gedankenwelt.de, psychologytoday.com