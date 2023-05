Erfolg kommt von alleine? So einfach ist es leider nicht. Stattdessen braucht es harte Arbeit, um unsere Ziele zu erreichen. Und ein paar Eigenschaften, die die meisten erfolgreichen Menschen teilen.

Eins vorweg: Wie wir Erfolg definieren, ist ganz unterschiedlich. Für die einen ist eine verantwortungsvolle Position im Job mit viel Gehalt der ultimative Erfolg. Andere sehen eine große, glückliche Familie als erfolgreich an. Und wieder andere sehen etwa das Erkunden der Welt, ein Ehrenamt oder ihr politisches Engagement als wichtigstes Ergebnis ihrer Bemühungen.

Egal, was du für dein Leben als Erfolg definierst: Wir müssen für jedes unserer Ziele arbeiten und auch Kompromisse eingehen. Aber was braucht es noch, um wirklich etwas zu erreichen? Tatsächlich haben die meisten erfolgreichen Menschen einige Eigenschaften gemein. Die gute Nachricht: Die kannst du trainieren!

4 typische Eigenschaften erfolgreicher Menschen

1. Sie sind mutig

Wer immer nur in seiner Komfortzone bleibt, hat vielleicht ein gemütliches Leben – wird sich aber vermutlich nicht besonders viel weiterentwickeln und die eigenen Ziele so eher nicht erreichen. Denn dafür müssen wir wachsen, und das ist auch mal schmerzhaft. Wir müssen uns etwas trauen, mutig sein und Neues ausprobieren, um bei unseren Unternehmungen Erfolg zu haben.

2. Sie sind kritikfähig

Fehler machen wir alle, die gehören zum Leben dazu. Das Entscheidende ist, wie wir damit umgehen. Denn wer dazu neigt, seine Fauxpas unter den Tisch zu kehren, wird daraus nichts lernen. Wenn wir aber ehrlich zugeben können, was wir falsch gemacht haben, und bereit sind, Kritik anzunehmen und an uns zu arbeiten, dann führt uns das schon mal ein ganzes Stück näher in Richtung Erfolg.

3. Sie sind ehrlich

Auch Ehrlichkeit ist eine wichtige Eigenschaft, um unsere Ziele erreichen zu können. Und zwar sowohl mit anderen als auch mit uns selbst. Denn um erfolgreich zu sein, ist es essenziell, zu wissen, was man gut kann – und was eher nicht. Wir brauchen einen realistischen Blick auf unsere Stärken und Schwächen, um zu erkennen, wo es sich lohnt, zu kämpfen und an uns zu arbeiten.

4. Sie sind verantwortungsbewusst

Nach mir die Sintflut … Diese Sichtweise meiden erfolgreiche Menschen. Um das Leben nach den eigenen Werten und Zielen auszurichten, müssen wir auch Verantwortung übernehmen können. Verantwortung für das eigene Handeln, für unsere Werte und das, was uns wichtig ist. Wer sich immer vor seinen:ihren Pflichten drückt und lieber nicht zur Verantwortung gezogen werden möchte, wird damit eher keinen Erfolg haben.

