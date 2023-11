Vielleicht sagen sie es dir nicht regelmäßig, vielleicht traust du ihren Worten nicht – doch wenn du diese Verhaltensweisen an deinen Eltern beobachtest, spricht einiges dafür, dass sie stolz auf dich sind.

Es steht nirgendwo geschrieben, dass es zu unseren Lebensaufgaben gehört, unsere Eltern stolz zu machen. Menschen erfüllen sich ihren eigenen Wunsch, indem sie Kinder bekommen, und es wäre unfair, von Kindern zu verlangen, ihr Leben in einer Weise zu gestalten, mit der die Eltern einverstanden sind – schließlich hat niemand als Kind die Möglichkeit, über eine solche Bedingung zu verhandeln oder ihr zuzustimmen. Trotzdem entwickeln viele Personen den Wunsch, ihre Eltern stolz zu machen, besonders wenn sie eine liebevolle Kindheit erleben, und dieser Wunsch ist legitim und nachvollziehbar. Doch wann ist dieser Wunsch erfüllt? Woran erkennen wir, ob unsere Eltern an uns glauben und von uns überzeugt sind? Müssen sie es uns sagen? Würde uns das überhaupt genügen? Folgende Merkmale können damit zusammenhängen, dass Eltern auf ihre Kinder stolz sind.

5 leise Anzeichen, dass deine Eltern stolz auf dich sind

Sie verstehen deine Selbstzweifel nicht.

Wenn wir an uns zweifeln und verunsichert sind, kann es helfen, darüber mit einer Vertrauensperson zu sprechen, die uns zuhört und versteht. Entscheiden wir uns allerdings für einen Elternteil oder beide Eltern für die Rolle als Vertrauensperson, brauchen wir uns nicht zu Herzen zu nehmen oder frustriert zu sein, sofern sie kein Verständnis für unsere Unsicherheit zeigen – denn womöglich liegt das daran, dass sie an uns glauben und stolz auf uns sind. Das wiederum könnte dann uns zu denken geben: Unsere Eltern kennen uns schließlich und haben uns einige Jahre an Erfahrungen voraus, wodurch sie manchmal besser einzuschätzen wissen als wir, was wir bewältigen und erreichen können. Wenn sie nicht an uns zweifeln, spricht das eventuell dafür, dass wir das ebenfalls nicht müssen.

Sie respektieren deine Entscheidungen.

Einige Eltern machen sich selbst um ihre erwachsenen Kinder noch Sorgen und tun sich schwer damit, sich aus ihrem Leben herauszuhalten und sie ihre eigenen Erfahrungen sammeln zu lassen. In der Regel heißt das lediglich, dass sie ihre Kinder lieben und beschützen wollen, und nicht, dass sie ihnen nichts zutrauen. Wenn deine Eltern, egal ob extrem fürsorglich und übergriffig oder distanziert und entspannt, dich deine Entscheidungen letztendlich treffen lassen und dich darin unterstützen, ist das ein starkes Signal dafür, dass sie stolz auf dich sind und darauf vertrauen, dass du deinen Weg gehst – selbst wenn sie gerne einen anderen für dich gewählt hätten.

Sie bewahren Dinge, die sie an dich denken lassen.

Haben deine Eltern Fotos von dir aufgehängt oder in ihrer Schreibtischschublade? Oder haben sie bis heute deine Kunstwerke aus der Grundschule aufgehoben oder Geschenke, die du ihnen gemacht hast oder alte Klassenarbeiten? Wenn ja, deutet das darauf hin, dass es ihnen ein gutes Gefühl gibt, an dich zu denken – und möglicherweise handelt es sich dabei um Stolz und Zuversicht. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Eltern mit ihren erwachsenen Kindern gedanklich viel beschäftigen, schließlich zwingt sie niemand dazu, und wenn sie es nicht gerne täten, würden viele es wahrscheinlich nicht tun.

Sie lassen sich von dir helfen.

Vielen Menschen fällt es schwer, Hilfe anzunehmen, und bei einigen spielt dabei eine Rolle, dass sie andere nicht belasten möchten. Dieser Aspekt kann gerade in einer Eltern-Kind-Beziehung zu Hemmungen seitens der Elternteile führen, sofern sie ihre Kinder schützen und schonen möchten. Können deine Eltern hingegen zulassen, dass du ihnen hilfst, oder bitten dich sogar um Rat oder Unterstützung, zeigt das wahrscheinlich, dass sie dir vertrauen und in dir einen starken, belastbaren Menschen sehen. Und wenn sie das tun, sind sie sicherlich sehr stolz auf dich.

Sie erzählen anderen Menschen von dir.

Es kann sehr unangenehm sein, wenn Eltern über ihre erwachsenen Kinder reden, insbesondere wenn sie mit ihnen angeben, Dinge schöner reden, als sie sind, und übertreiben. In manchen Fällen können gerade Übertreiben und Angeben ein Kompensationsversuch einer Enttäuschung sein, doch oft genug ist es einfach Stolz, der Eltern dazu bringt, von ihren Kindern zu erzählen. Die meisten Menschen haben zumindest größere Hemmungen, mit anderen Personen über das zu sprechen, worüber sie sich schämen, als darüber, was sie für gelungen halten. Insofern ist es wahrscheinlich ein Ausdruck von Lob, wenn deine Eltern anderen etwas von dir preisgeben.

