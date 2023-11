Psychologie 5 Anzeichen, dass du auf der Flucht vor dir selbst bist

von Jeanine Insam Hast du das Gefühl, dass du vor irgendwas davonrennst, doch du weißt nicht, was es ist? Wir verraten dir fünf Anzeichen, die darauf hindeuten können, dass du auf der Flucht vor dir selbst sein könntest.

Emotionen begleiten unser Leben und prägen es in vielen Situationen stark: Manche davon lösen ein schönes, angenehmes und wohltuendes Gefühl bei uns aus, während wir uns durch andere traurig oder einsam fühlen. Nicht immer möchten wir uns negativen Empfindungen stellen, was dazu führen kann, dass wir vor ihnen fliehen – was leider das Problem auf Dauer nur noch schlimmer macht.

Bist du auf der Flucht vor deinem Inneren selbst?

Manchmal ist uns nicht bewusst, warum wir manche Dinge so tun, wie wir sie tun – und gerade die Flucht vor uns selbst ist ein unbewusster Vorgang oder wird schnellstmöglich verdrängt. Im Video erfährst du, welche Anzeichen darauf hindeuten können, dass du auf der Flucht vor dir selbst sein könntest.

