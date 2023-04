Niemand mag Streit. Oder? Menschen mit sogenannter High Conflict Personality scheinen allerdings förmlich nach Stress und Konflikten zu suchen. Gehörst du dazu?

Es gibt Menschen, die scheinen ständig Streit mit anderen zu haben. Immer gibt es Konflikte und Stress und Meinungsverschiedenheiten. Und mit mindestens einer Person in ihrem Leben reden sie gerade nicht. Klingt anstrengend? Ist es auch. Vor allem natürlich für das Umfeld dieser "High Conflict People". Den Begriff hat der US-amerikanische Anwalt und Therapeut Bill Eddy geprägt. Er bezeichnet Menschen als "High Conflict Personalitys", die extrem häufig in Konflikte mit anderen geraten und das sogar brauchen zu scheinen. An diesen Zeichen kannst du erkennen, ob es eine solche High Conflict Person in deinem Leben gibt – oder ob du sogar selbst eine bist.

Diese 5 Warnsignale sprechen dafür, dass du eine High Conflict Personality hast

1. Bei dir gibt es nur ganz oder gar nicht

Eines der typischen Merkmale von High Conflict Personalitys ist eine Art "Alles oder nichts"-Mentalität. Sie sind extrem unflexibel und können sich nur exakt eine Lösung für jedes Problem vorstellen – und zwar ihre eigene. Wer so engstirnig und wenig lösungsorientiert ist, sucht praktisch nach Konflikten. Denn mit einer solchen Attitüde ist es fast unmöglich, gut mit anderen auszukommen.

2. Du möchtest beim Streit immer gewinnen

High-Conflict-Persönlichkeiten streiten wahnsinnig gern. Viel wichtiger als eine konstruktive Lösung für den Konflikt ist ihnen das Gewinnen. Anstatt ihrem Gegenüber wirklich zuzuhören und einen Kompromiss finden zu wollen, werden sie laut und aggressiv und wollen um jeden Preis ihre Sichtweise durchsetzen.

3. Du bist schnell auf 180

Ein weiteres typisches Anzeichen für solche High Conflict People ist eine kurze Zündschnur. Wer sich sehr schnell aufregt, neigt in der Regel auch dazu, schnell in den Konflikt zu gehen. Solche Menschen haben meist Probleme damit, ihre Gefühle zu regulieren, und sind deshalb sehr schnell aggressiv, wenn etwas nicht so läuft, wie sie es sich vorstellen.

4. Deine Beziehungen sind meist kurzlebig

Diese Art von Streitlust zeigt sich meist auch in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Denn wer ständig den Konflikt sucht, wird vermutlich irgendwann gemieden. Wenn deine Partnerschaften und Freundschaften eher kurzlebig sind, weil die Menschen in deinem Leben die ständigen Streitereien mit dir nicht mehr aushalten, ist das ein typisches Zeichen dafür, dass du eine schwierige Persönlichkeit bist.

5. Du bekommst häufig Hausverbot

Aber nicht nur in Beziehungen und Freundschaften zeigen sich vermutlich irgendwann die Folgen einer High Conflict Personality. Einige Menschen tragen ihre Konfliktfreude auch nach außen und legen sich ständig mit Verkäufer:innen oder Dienstleister:innen an. Das kann dafür sorgen, dass sie an vielen Orten nicht mehr erwünscht sind. Du hast in mehreren Geschäften oder Restaurants Hausverbot? Dann liegt es vermutlich an deiner streitsüchtigen Art.

High Conflict Person: Was kannst du tun?

Du glaubst, dass jemand in deinem Leben eine solche High Conflict Personality hat? Je nachdem, wie nah dir diese Person steht, kannst du versuchen, mit ihr darüber zu reden und zu erklären, wie du dich mit ihrem Verhalten fühlst. Sei aber darauf vorbereitet, dass du keinen Erfolg mit diesem Versuch haben könntest. In manchen Fällen kann es besser sein, eine solche Persönlichkeit aus deinem Leben zu verbannen – oder den Kontakt zu so weit zu minimieren, wie es dir möglich ist.

Vielleicht erkennst du dich sogar selbst in den Warnsignalen wieder? Dann ist es vermutlich hilfreich, dir professionelle Hilfe bei einem:einer Therapeut:in zu suchen, um deine toxischen Verhaltensmuster irgendwann ablegen zu können.

Verwendete Quellen: psychologytoday.com, highconflictinstitute.com, yourtango.com