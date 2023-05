Andere Menschen wirklich zu verstehen, ist überraschend schwer. Diese Anzeichen sprechen dafür, dass es dir in der Regel besonders gut gelingt.

Wir können miteinander sprechen. Wir können in der Mimik und Gestik unserer Mitmenschen lesen. Und wir können in gewissem Maße aufgrund zahlreicher Gemeinsamkeiten und einer hohen Verwandtschaft, die uns alle miteinander verbindet, von uns selbst auf andere Menschen schließen. Trotzdem ist es gar nicht so einfach, andere Personen wirklich zu verstehen.

Da ist zum Beispiel das Zuhören, das überhaupt nicht unproblematisch ist. Je mehr eigene Gedanken oder Sorgen oder Müdigkeit wir im Kopf haben, umso anstrengender ist es, etwas aufzunehmen, was eine andere Person abgeben möchte. Dann ist da dieses gewisse Maß: Auf der einen Seite verbinden uns viele Gemeinsamkeiten, auf der anderen Seite individualisieren uns zahlreiche Unterschiede, von uns auf andere zu schließen birgt daher stets das Potenzial, uns zu irren. Und das sind sicher nicht die einzigen oder größten Schwierigkeiten.

Zum Glück ist es einerseits keine Tragödie, dass wir uns manchmal nicht optimal verstehen – ansonsten hätten wir uns nämlich schon vor einigen tausend Jahren die Köpfe eingeschlagen und würden uns heute nicht zum Abendessen verabreden. Andererseits haben wir ein Leben lang, um zu lernen, andere Menschen besser zu verstehen. Folgende Merkmale sind Anzeichen dafür, dass du bereits auf einem vielversprechenden Weg bist und über ein besonders gutes Menschenverständnis verfügst.

5 Anzeichen, dass du über ein besonderes Talent verfügst, andere Menschen zu verstehen

1. Du kannst viel von anderen Menschen lernen.

Machst du häufiger die Erfahrung, dass dich andere Menschen inspirieren? Dass sie dir etwas zu sagen haben, das dich interessiert, zum Nachdenken anregt und in irgendeiner Weise bereichert? Wenn ja, ist das schon einmal ein Hinweis darauf, dass du anderen aufmerksam zuhörst und ihnen mit Neugier und Offenheit begegnest. Außerdem deutet es darauf hin, dass du die Sichtweise deiner Mitmenschen grundsätzlich als ebenso gerechtfertigt und bedeutsam empfindest wie deine eigene und dass du jeder Person ein Mindestmaß an Respekt zollst. All das sind wichtige Voraussetzungen, um andere Menschen zu verstehen. Allerdings ist es keineswegs leicht oder selbstverständlich, sie zu erfüllen: Viele Menschen überfordert es, grundsätzlich bereit dazu zu sein, etwas Neues zu lernen, ihre eigene Wahrnehmung zu hinterfragen und sie zu relativieren. Was ihr Gegenüber ihnen sagt, interpretieren sie dann so, dass es sie bestätigt oder in ihr Weltbild passt, anstatt es zu erweitern. Folglich lernen sie weniger von anderen Menschen – weil sie möglicherweise nicht in der Verfassung sind, sie zu verstehen.

2. Du fühlst dich selten angegriffen.

Gehst du in der Regel eher davon aus, dass es auf einem Missverständnis beruht, wenn sich Menschen dir gegenüber unschön verhalten? Denkst du, dass eine Person vermutlich etwas beschäftigt, das nichts mit dir zu tun hat, wenn sie dich angeht, fühlst dich aber persönlich kaum angegriffen oder gar bedroht? Falls ja, besteht einerseits eine recht hohe Chance, dass du mit deiner Einschätzung richtig liegst. Andererseits zeigt es, dass du ein gutes Gespür für Menschen hast – und ein Vertrauen, das durchaus angebracht ist. So ist es tendenziell untypisch für eine Person, dass sie andere absichtlich verletzt. Es ist untypisch für Menschen, anderen bewusst wehzutun oder sie grundlos anzugreifen. Gewiss, es passiert. Immer wieder. Aber in den meisten Fällen steckt dahinter ein Versehen, eine eigene Verwundung oder irgendein anderes Motiv als die böse Absicht, jemand anderen mit einer Attacke zu erschüttern. Verständlich, wenn sich viele Personen durch so etwas trotzdem erschüttert fühlen. Ein Hinweis für ein besonders gutes Menschenverständnis, wenn einige Personen es nicht tun.

3. Du hast einen diversen Freundeskreis.

Bist du mit teilweise sehr unterschiedlichen Menschentypen befreundet und genießt, wie verschiedene Personen auch in dir immer wieder andere Seiten hervorbringen? Dann hast du das seltene Glück, eines der Wunder der Menschheit als wundervoll und angenehm begreifen zu können, anstatt dich davon überfordert oder verängstigt zu fühlen: ihre Komplexität und Vielfalt. Während einige Personen sich vorwiegend zu Leuten hingezogen fühlen, die ihnen ähneln und ihren Erwartungen und Erfahrungen entsprechen, gibt es andere – wie dich –, die Diversität als Vorteil empfinden und sich darauf einlassen können. Und die sich gerne überraschen lassen.

4. Du bist schlecht darin, andere Menschen zu überzeugen.

Diskussionen sind nicht so deins? Sollst du andere Personen dazu bringen, deine Meinung zu teilen, scheiterst du in der Regel wie ein Pinguin beim Flugversuch? Entweder könnte das daran liegen, dass du bisher keinen Rhetorik-Kurs gemacht hast, oder daran, dass du andere gar nicht überzeugen möchtest. Dass du andere Menschen verstehst, wenngleich sie anders denken als du, und davon ausgehst, dass es gute Gründe dafür gibt – egal ob du diese Gründe kennst oder nicht. Andere Menschen zu durchschauen, kann durchaus dabei helfen, sie zu beeinflussen, zu manipulieren und zu überzeugen. Sie zu verstehen, steht dabei hingegen häufiger im Weg – und führt davon abgesehen dazu, es nur in Ausnahmefällen zu wollen.

5. Andere Menschen öffnen sich dir und bitten dich um Rat oder deine Meinung.

Vertrauen dir Menschen gelegentlich ihre Probleme an? Wenden sie sich an dich, wenn sie sich Hilfe oder einen Rat wünschen? Falls ja, spricht das dafür, dass sie sich von dir verstanden fühlen – was zwar kein hundertprozentiger Beweis ist, aber darauf hindeutet, dass du sie tatsächlich recht gut verstehst. Die meisten Menschen haben ein gutes Gespür dafür, ob eine andere Person sie sieht oder nicht. Ob jemand ihnen mit aufrichtigem Interesse und Aufmerksamkeit begegnet oder mit einem bereits gefällten Urteil und fertigem Bild. Vielleicht verfügen nicht alle Menschen über ein ausgezeichnetes Talent dazu, andere zu verstehen. Doch nahezu jede Person hat ein Bedürfnis danach, verstanden zu werden.

Verwendete Quellen: psychologytody.com, hackspirit.com