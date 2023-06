Viele Menschen vollbringen in ihrem Alltag regelmäßig Höchstleistungen, ohne es selbst jemals anzuerkennen und zu fühlen. Woran du erkennst, dass das auch für dich gelten könnte, liest du hier.

Ob in der Rolle innerhalb einer Familie, im sozialen Bereich – öffentlich oder privat – oder im Job, es gibt unterschiedliche Kontexte, in denen Menschen beeindruckende Leistungen vollbringen. Manche pflegen geduldig und liebevoll ihre alternden Eltern, andere sind stets die Freundin, die alles organisiert oder zuhört, und einige haben trotz eigener Aufgaben jedes Mal Zeit, um Kolleg:innen ihre Fragen zu beantworten.

Vielen dieser Menschen ist allerdings gar nicht bewusst, was sie in ihrem Alltag überhaupt leisten. Sie wissen zwar, was sie tun und vollbringen, doch erachten es als selbstverständlich und nicht der Rede wert. Laut der Psychologin Alice Boyes sei der Grund dafür meist ein mangelhaftes Selbstwertgefühl, das sich unter anderem an folgenden Merkmalen zu erkennen gibt.

Anzeichen, dass du dich selbst nicht genug schätzt

1. Du vermeidest, Hilfe in Anspruch zu nehmen, soweit es irgendwie geht

Du könntest deine handwerklich begabte Nachbarin bitten, dir zu zeigen, wie du einen Fahrradschlauch wechselst, aber stattdessen behilfst du dir lieber selbst mit Online-Tutorials und -Anleitungen? Eine kleine Investition würde dir erheblich erleichtern, deinen Job besser zu machen, doch du du kämest nicht im Traum auf die Idee, den:die Vorgesetzte:n danach zu fragen?

Menschen mit einer geringen Selbstachtung glauben, dass sie Hilfe und Unterstützung nicht verdienen. Sie leben mit der Überzeugung, dass der Beitrag, den sie leisten, so gering ist, dass er nicht rechtfertigt, weitere Ressourcen neben den eigenen dafür in Anspruch zu nehmen. Für sie hat grundsätzlich Priorität, möglichst niemanden zu stören.

2. Du findest meistens einen Weg, die Schuld für Pech oder anderer Leute Fehler bei dir zu sehen

Denkst du, wenn eine Person eine Verabredung oder einen Termin mit dir vergessen hat, dass du sie noch einmal hättest erinnern müssen oder fragen, ob der Termin steht? Glaubst du bei einem Missverständnis grundsätzlich, dass du dich falsch ausgedrückt hast beziehungsweise die andere Person falsch verstanden hast? Hättest du zu einem anderen Laden gehen oder früher sein müssen, wenn die Ware, die du kaufen wolltest, nicht verfügbar ist?

Wann immer etwas schief läuft, gehen Menschen mit einem gestörten Selbstwertempfinden davon aus, dass es in irgendeiner Form an ihnen liegt. Was ausgeglichenere Menschen unter Pech verbuchen, erklären sie mit ihrer Nachlässigkeit, wo andere Personen mindestens eine Teilschuld tragen, sehen sie sich in der Haupt- bis Alleinverantwortlichkeit.

3. Es fällt dir leichter, negative Kritik anzunehmen als positive

Fühlst du dich dankbar, bestätigt und erleichtert, wenn dich jemand auf Fehler hinweist oder dir Feedback gibt, das dir aufzeigt, wo du dich verbessern kannst? Und bist du auf der anderen Seite irritiert und verunsichert, wenn dich jemand lobt? Relativierst du positive Rückmeldungen – ausdrücklich oder zumindest in deinem Kopf –, während du negativen überwiegend zustimmst?

Menschen, die von sich selbst nicht denken, dass sie in irgendetwas richtig gut sind, können meist anderen Personen nicht glauben, wenn sie ihnen wertschätzendes Feedback geben. Oft sind sie der Meinung, dass die anderen sich irren, oder möglicherweise nicht ehrlich sind. Negative Anmerkungen bestätigen diese Menschen hingegen in ihrem Selbstbild, daher können sie sie leichter annehmen und verarbeiten.

4. Du erinnerst dich schneller an deine Misserfolge als an Erfolge

Fallen dir, wenn du zurückblickst, sehr rasch mehrere Situationen ein, in denen du gescheitert bist oder etwas falsch gemacht hast, allerdings nur wenige Dinge, auf die du wirklich stolz bist?

Wer eine geringe Selbstachtung hat, erlebt meist die eigenen Erfolge nicht als solche, zumindest nicht uneingeschränkt und intensiv. Deshalb prägen sie sich ihnen nicht als besondere Momente in ihrem Gedächtnis ein: Dafür fehlten starke, zugelassene Emotionen, mit denen sie sie hätten verknüpfen können. Misserfolge bestätigen sie auf der anderen Seite in ihrer Erwartungshaltung und Einstellung gegenüber sich selbst, deshalb können sie auf sie, wohl einsortiert in ihrer Erinnerung, jederzeit zugreifen.

5. Für dich steht außer Frage, dass dein Wert an deinen Beitrag geknüpft ist

Aus deiner Sicht besteht ein untrennbarer Zusammenhang zwischen deinen Leistungen und deinem Wert als Individuum? Zum Beispiel derart, dass du nur dann verdient hast, geliebt zu werden, wenn du eine gute Mutter, Freundin, Schwester bist? Dass du nur dann ein Recht auf deinen Arbeitsplatz hast, wenn du stets dein Allerbestes gibst, die an dich gestellten Erwartungen möglichst oft übertriffst und keine besonderen Ansprüche stellst?

Menschen, die über eine geringe Selbstachtung verfügen, erscheint diese Sichtweise meist selbstverständlich. Tatsächlich ist sie es aber nicht. Wer sich selbst unabhängig von dem eigenen Beitrag als wertvoll und des Daseins berechtigt empfindet, stellt keine Bedingungen an sich, um etwas Gutes oder gar das Leben überhaupt zu verdienen.

Niedriges Selbstwertgefühl? Das kannst du tun

Ein Mangel an Selbstwertgefühl und -achtung lässt sich in der Regel nicht von Heute auf Morgen ausgleichen. Ein gestörtes Selbstwertempfinden ist oft die Folge einer frühen, mitunter langjährigen Prägung, die sich mit zunehmender Erfahrung durch bestimmte Wahrnehmungs- und Interpretationsmuster immer mehr verfestigt. Ein erster Schritt oder eine unterstützende Maßnahme kann sein, sich selbst zu beobachten und in bestimmten Situationen ganz bewusst entgegen der eigenen Gewohnheiten zu agieren.

Zum Beispiel könntest du gezielt um Hilfe bitten, wenn du es eigentlich nicht tun würdest. Oder dir jeden Abend einen Tageserfolg vor Augen halten. Sobald du dich anders verhältst oder beginnst, anders zu denken, verändert das die Erfahrungen, die du sammelst, sowie die Emotionen, die sich bei dir einstellen – sowohl gegenüber deinem Tun als auch gegenüber dir selbst.

